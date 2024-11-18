寫滿愛愛滿瀉︱孩子失落沮喪家長應如何處理？專家：「同理回應」 穩定孩子心情

▲ 張溢明指家長可以試用「同理回應」來穩定小朋友的情緒。

【寫滿愛愛滿瀉】孩子的情緒發展和表現，都是每位家長需要面對和重視的重要課題。當孩子遇到挫折、失落或沮喪時，家長該如何回應才能真正走進他們的內心？「同理回應」（Empathetic Reflection）是一種有效的溝通方法，讓家長能夠以「將心比心」的方式去理解孩子，陪伴孩子度過情緒低潮，並增進彼此的親密關係。

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當孩子分享他們的不快時，家長的回應方式對孩子的心理影響深遠。例如當孩子放學回家，情緒低落地對媽媽說：「張老師今天說我功課做得不好，錯了很多……」不同的家長可能會有不同的反應。有些家長可能會質問：「老師教你怎麼做的時候，你是不是沒專心聽清楚？」這樣的話語容易讓孩子覺得被責備。也有家長可能會不耐煩地說：「有什麼好哭的？這麼小的事，快點收聲！」這樣的反應可能會讓孩子感到自己的情緒被忽視。另一些家長會輕描淡寫地安慰：「低分就低分吧，下次會好些。」這種回應雖然意在安慰，但卻忽略了孩子當下的感受。

「同理回應」的方式則有所不同，它強調家長用心聆聽孩子的心聲，並表達對孩子感受的理解與接納。這不僅能幫助孩子紓解負面情緒，還能讓他們感受到來自父母的無條件支持與愛，進而促進心理健康和情緒穩定。「我看到你很不開心，感覺到你的失望。你其實是想做得更好，對吧？做得不好，是不是有什麼原因？」這樣的回答不僅接納了孩子的情緒，還進一步引導他們表達自己的想法，讓孩子感受到來自家長的理解和支持。

要在日常生活中實踐「同理回應」，家長可以實踐以下的步驟：

用心聆聽：當孩子表達情緒時，家長應盡可能放下當下正在處理的事情，全神貫注地專注聆聽，避免打斷或忽視孩子的話語。

反映感受：家長應該適當反映孩子的情緒，「我看到你很難過，因為你今天的功課出了問題，這讓你很失望。」

共同調節：如果孩子的情緒相當激烈（或非常低落），家長宜陪伴孩子，一同調節情緒，「媽媽知道你很傷心，媽媽會陪住你一起渡過，『吸氣一、二、三；呼氣一、二、三』。」（母親引導孩子一同深呼吸，調節低落的情緒）

引導分享：除非孩子一直主動分享，否則家長宜在孩子情緒穩定下來後，通過提問來鼓勵孩子進一步分享事件的細節，例如：「能告訴我具體發生了什麼嗎？我們一起來看看怎麼面對。」

假設孩子放學回家後對家長說：「今天我在學校被同學取笑，感覺好難過。」這時，家長可以這樣回應：「我看到你很難過，這樣的事情真的令人傷心。你願意跟我說說發生了什麼事嗎？我們一起想辦法解決，好嗎？」這樣的回應方式不僅讓孩子感受到家長的理解和支持，還能幫助孩子釋放情緒，尋找解決問題的方法。

「同理回應」是一種充滿智慧的親子溝通技巧，能夠在孩子經歷情緒波動時，提供他們所需的支持與理解。通過用心聆聽、反映感受、共同調節和引導分享，家長可以幫助孩子更好地面對困難和挫折，並在這過程中增進彼此的情感聯繫。與在日常生活中，家長不妨多運用「同理回應」的技巧，同時「主動助興（active-constructive）」的正面情緒溝通辦法互相呼應，當能與孩子一起創造一個充滿理解和愛的家庭環境，讓孩子在愛與支持中茁壯成長。

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