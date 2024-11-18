空間大改造｜150呎納米單位大改造　2房1廚1廁更有閣樓儲物空間網民：設計師很厲害！

▲ 150呎納米單位大改造，2房1廚1廁更有閣樓儲物空間網民：設計師很厲害！

香港人多地少房價高，通常一家幾口人要蝸居在一個較小的空間內，為有較好的居住體驗感，合理空間利用及規劃是必不可少的。

近日，一位家居訂製設計師於小紅書上傳影片，分享裝修案例，對1家3口所居住150呎的村屋單位進行空間改造，分隔出2房1廚1廁及儲物閣樓，網民感慨她對空間的極致利用。

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村屋改造｜150呎村屋單位改造2房1儲物閣樓1廚1廁

據影片可見，入戶門寬50厘米，進門左側是兒童房，為業主10歲兒子所準備，房間僅有一張可儲物的單人床，床板長度現時為1.6米，後可根據業主兒子成長高度調整，最高調節至1.9米。

兒童房右側有樓梯上至2樓，2樓是一張4呎雙人床，設有壁燈照明及磨砂窗戶通風換氣，設計師在床頭及樓梯下方及牆面均做有收納櫃，二樓正下方是一個層高1.6米的小型客廳，後續將擺放梳化。

進門右側是「業主特別要求的」扶手，樓梯通往儲物閣樓，樓梯下方亦盡數作為儲物櫃及衣櫃使用。

廚房門被設計成可儲物的移動門，廚房內還擺放有微波爐、雪櫃、煤氣爐具等，廁所與廚房聯通，在廚房的左邊。設計師表示，此次設計、裝修及傢俬共花費6位數，並稱該村屋的空間利用和設計是「麻雀雖小，五臟俱全」。

村屋改造｜網民讃設計師：亞洲生活天花板

網民稱讚家居設計師對於空間的極度利用能力，「只能佩服」、「亞洲生活天花板」、「設計師很厲害了」、「俾個like 你，香港土地問題，業主想要嘅多，面積又太少」、「那個樓梯真是絕了」，不過，亦有人表示單位面積過小「住得好壓迫！」、「一打開兒童房，我還以為是個棺材」。

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