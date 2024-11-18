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勇敢媽媽｜黃翠如曾痛失BB含淚宣布再懷孕　盤點走出小產陰霾成功懷孕女星

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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黃翠如終於懷孕有BB啦！恭喜恭喜！

【黃翠如懷孕/蕭正楠】43歲黃翠如最近屢傳懷孕，日前她終於在社交網公佈喜訊，翠如還透露曾失去了一個生命，花了好些日子才走出流產陰霾，如今順利懷孕，相信日子會更好。其實圈中不少女星也曾受小產打擊，並跟翠如一樣勇敢跨過難關，最終當上媽媽！

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黃翠如跟蕭正楠結婚6年，終如願成為準父母，不過翠如就透露曾經歷小產之痛，雖然沒有詳細交代經過，不過有網民翻查翠如社交網，她曾在2021年8月發文表示「再見」，當時還缺席劇集《七公主》的宣傳活動，其後更暫停工作一段時間，因而引來揣測是發生在該段日子，幸好如今神再為他倆送來「彩虹的禮物」！

開心拿起驗孕棒拍片報喜（IG影片截圖）

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圈中有不少女星曾經歷小產之痛，有些更不只一次，令人心痛。

勇敢媽媽｜1.張柏芝

張柏芝育有3名兒子，除了跟前夫謝霆鋒所生的兒子Marcus和Quintus外，還於2018年11月秘密誕下第3胎兒子Marcus ，但就不肯透露幼子生父背景。

其實柏芝一直很喜歡小朋友，更曾承諾要為謝家生5個孩子，不過柏芝曾經參加內地節目《媽媽咪呀》，竟自揭曾4度流產！她當時說：「我自己也是女人，生完我大兒子後，我連續流產了4次。」即使經歷過4次小產，柏芝依然沒有放棄，最終誕下3名兒子。

勇敢媽媽｜2.吳雨霏

歌手吳雨霏於2015年嫁給初戀男友Brian，現時育有3名子女，家庭生活美滿。但原來她在2016年曾經小產，並找不到小產的原因，她當時在社交網留言：「失去了最珍貴的小生命。」、「為甚麼會發生在我身上？是我做錯了甚麼嗎？」可見打擊甚大，幸好老公Brian與她一起面對，一同走過小產陰霾和人生低潮，最終順利誕下一子兩女，自此將重心放在家庭上。

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勇敢媽媽｜3.符曉薇

歌手陳柏宇與太太符曉薇婚後育有兩名女兒，符曉薇還試過一年經歷了兩次流產。第二次懷孕時，她有一天腹部突然出現劇痛，原來是單側輸卵管閉塞，更需要立即進行手術切除；當第三次懷孕時，醫生檢查後確認胎兒患有愛德華氏症，胎兒的腦部和心臟發育不完整，而且四肢不健全，她最終要忍痛跟胎兒道別，經過這兩次流產，她才順利誕下細女。

勇敢媽媽｜4.歐倩怡 

歐倩怡月前宣布跟郭晉安離婚，令外界嘩然。其實兩人經歷過不少風波，原來兩人婚後一直努力造人，但造人過程並不順利，歐倩怡曾經歷過兩次流產，所以決定修讀營養學，又戒食雪糕等食物，一家人轉食有機及高營養食物，調理好身體，才成功懷孕，並誕下一子一女，湊成「好」字。

勇敢媽媽｜5.蔡少芬 

蔡少芬與老公張晉育有兩女一子，一家五口樂也融融，不過原來她曾經不幸小產，而且是第一胎，成為了她一生最大遺憾，她曾表示：「我一直希望有4個孩子，當醫生說寶寶沒有心跳後，我一直哭，真的很難過。這件事很遺憾，我永遠都不知道他是男孩或是女孩，也不知道他的成長是怎麼樣。」幸好最終順利育有3個小寶貝，成為幸福人妻和人母。

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