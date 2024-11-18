APEC丨李家超到訪秘魯市集　冀更多當地特色農產品進口香港

▲ 李家超在秘魯行市集，了解當地人的生活。

【秘魯 / APEC / 李家超】在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的行政長官李家超，於結束訪問前，他與團隊到訪當地的餐廳和市集，認識秘魯文化和人民生活。

李家超在社交平台上載訪餐廳和市集，並表示自己在餐廳和秘魯外交部大使María Eugenia Chiozza Bruce de De Zela品嚐秘魯特色三文治及紫玉米汁，亦和秘魯廚師Adolfo Perret前往市集，寫道：「看見很多香港不常見的水果及農產品，當中包括印加豆（pacae）、蛋黃果（lucuma）、甜熱情果（granadilla）及紫玉米（purple corn）等。」

APEC｜李家超：向習近平匯報香港經濟和發展情況 獲對方鼓勵

▲ 特首李家超品嚐秘魯特色三文治及紫玉米汁。（取自李家超facebook）

APEC丨冀更多秘魯特色農產品進口

同時李家超指，香港與秘魯簽訂自由貿易協定後，自己希望有更多秘魯特色農產品進口香港，當地商人對香港與秘魯締結商機充滿期待。他提到，去年香港從秘魯進口價值16.9億港元的貨物，就以蔬菜及水果為主。

李家超表示，香港一直致力擴展自貿協定網絡，務求使本港的貨物及服務以更佳的條件進入國際市場，而香港與秘魯的自貿協定亦將為雙邊貿易提供更具透明度及有利的平台，協助港商及秘魯投資者擴展業務。

李家超冀更多秘魯特色農產品進口，究竟印加豆、蛋黃果、甜熱情果、紫玉米是甚麼？

▲ 李家超在秘魯行市集。（取自李家超facebook）

印加豆

原產於南美洲的水果，葉長約15厘米，果實汁液白色，在秘魯、厄瓜多、委內瑞拉、蓋亞那和哥倫比亞都很受歡迎。印加豆的通用名稱「冰淇淋豆」即表示果肉甜和質地光滑。

蛋黃果

大小跟牛油果，果肉清甜綿密，此外營養價值高，每100克蛋黃果的膳食纖維是蘋果的5至6倍，有助腸道健康。

甜熱情果

含有豐富的膳食纖維、維生素A、維生素C等營養。

紫玉米

紫玉米的玉米粒呈現深紫色，有豐富花青素，可助抗氧化，並可調節膽固醇，降低糖分含量，也有消炎作用。而紫玉米汁是源自秘魯安第斯地區的一種飲料，將紫色玉米、鳳梨皮和木瓜一起在水中煮，再加入一些肉桂和丁香。煮沸後，過濾冷卻添加糖，有時還會有切碎的水果和檸檬。

在祕魯，紫色玉米汁在餐廳、超市等十分普遍存在，據悉其消費量在當地如可口可樂般。

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