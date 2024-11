學校動態︱東華三院甲寅年總理中學首辦社創科培育未來企業家　校長:培訓年輕人掌握不同技能知識

▲ 東華三院甲寅年總理中學首辦社創科,培育未來的企業家。

【東華三院甲寅年總理中學/英中/上水區中學】香港東華三院甲寅年總理中學邱春燕校長於三年前在中四及中五的「優化課時」中首個設立社創科,期望透過課程能培養學生多方面的才能。「未來的人才除了學業成績優秀外,擁有解難、創新思維及溝通能力同樣重要,現時大學生也需修讀與社創相關的學分,證明培養社創人才是未來社會發展的關鍵,這些技能正正是AI不能取替人類。」

邱校長解釋,首辦的理念源於十年前曾參與的社創體驗,她認同社創課題能夠創造社會價值,培訓年輕人掌握不同的技能和知識。而且之前一直與社創校園合作,於三年前創辦了社創科。

東華三院甲寅年總理中學︱將社創思維帶進中學 培育未來企業家

現在,中四及中五生每個循環周各有兩節社創科的課程。中四學生以集中了解社區需要為主;而中五生則從社會創新入手,他們需要到社區作實地考察,為找出當區痛點,當中不乏進行街訪或拍照進行紀錄,並構思如何作出優化方案或工具,回應社區人士的需要。他們還要做市場調查、撰寫報告、財政預算等。量度好社會效益後,並將整個計劃概念向校內導師、新晉社創CEO匯報。邱校長希望這個過程中,學生可以做到「Tech for good, good for the society」。「就算他們最後未必投身社創行列,學校至少提供讓他們體驗的平台,讓學生可從人文關懷的角度出發,創造社會價值,不是只為了利益賺錢,從而培養學生素質及品格。」她補充。

東華三院甲寅年總理中學︱學生自主營運咖啡室 實戰「寅」育社創專才

為了配合社創科的學習,校內設立咖啡室「Dreamland」,由學生自主營運,老師只負責資金或對外的必要事項。咖啡室劃分不同部門,包括前台、烘焙、市場推廣、人力資源部等,就像經營一間餐廳。邱校長分享:「同學想做CEO也不容易,不但要由低做起,了解各崗位的職責。團隊亦需要認同你的領導才能,才有機會勝任此職位。」

咖啡室雖然不涉及盈利,但學生可以透過不同比賽、學科或服務獲得咖啡室換領券作為獎勵。除了校內的營運外,同學還曾與不同的慈善機構合作、參觀其他Café及參加比賽,增加實戰經驗,令他們親身感受真實的營商環境。「上年我們為奧比斯籌款,推出了下午茶tea set,咖啡更特別配合品牌的形象設計成藍色,十分暢銷。另外,我們更參加『我們開店啦!一日咖啡店生涯規劃創業大賽2023』為饒宗頤文化館內的 Timeless café構思新餐牌及進行營銷,當日的營業額超過一萬元,成績令人鼓舞。」她續說。

東華三院甲寅年總理中學︱冀取錄靈活變通 具自主能力學生

基於學校自行收生機制,只能取錄51位學生。校長期望學生的學業成績優秀之外,在面試的過程中,能夠表現出與該校的核心理念相符,包括主動學習、擁有正面價值、追求卓越及具有環球視野。如果學生擁有創意、良好的解難及溝通能力,參加過不同的社會服務及比賽,也是加分位。

校長亦指出,在選校的過程中應該讓子女擁有更多的選擇權,鼓勵子女與不同人接觸和聊天,建立自信心及自己的想法,有助將來的個人發展。世上沒有最好的學校,只有最配合學生能力和興趣的學校。

▲ 同學參觀中大cafe,與CEO交流創業心得。(學校提供)

東華三院甲寅年總理中學︱獲教育局評良好事例 帶動業界社創發展

社創科的推行踏入第四年,由零開始到現時建立了課程的雛型,學校團隊已經開始掌握教學模式及教材準備,而且有關課程為教育局整體課程規劃的良好事例(暫時為唯一良好事例)。她坦言過程絕非易事,「我十分感謝老師團隊的協作及磨合,讓我們可以作出新的嘗試,亦樂見學界、商界或不同持份者一起支持及推廣這個項目,做到漣漪效應,帶動更多學校參與其中,對社會、政府及學界也是共贏的局面。」

邱校長將於本月21日出席社企民間高峰會首日的「拉闊對話」,就「解構創新動力 共建明日社區」的環節,擔任演講嘉賓及分享其教學理念及成果,詳情可參閱社企民間高峰會的官網。

