砒霜中毒｜35歲媽食牛黃解毒片3年　全身發黑求醫驚揭砒霜中毒【附食安中心建議】

【砒霜／劇毒／中毒／牛黃解毒片】中成藥勿亂食！內地一名35歲女子身體健康，有食用牛黃解毒片清熱解毒的習慣。近日她突然覺得疲憊乏力，皮膚更開始變黑，遂求醫驚揭砒霜中毒。有醫生指出，牛黃解毒片含雄黃不能夠過量服用，尤其是4類人更加要注意食用份量。

最新影片：

砒霜中毒｜女子食牛黃解毒片3年 皮膚突然變黑

綜合內媒報道，浙江杭州35歲女子黃玲已為人母，一向注重健康且熱愛運動。近來黃玲卻發現自己的皮膚出現異樣，慢慢變黑，尤其是手掌和腳底最為明顯。此外，她亦出現全身乏力、肚脹、發燒、月經失調、手腳麻痺和食慾不振等症狀。本來她以為是照顧小朋友太勞累所致，但症狀一直持續，憂心是感染怪病遂求醫。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

經過詳細檢查後，醫生發現黃女士的紅血球、白血球和血小板均低於正常指標，且已經出現內分泌功能紊亂、肝功能異常、腹水、周圍神經病變等多系統損害。然而，檢查中亦發現她的免疫指標、腫瘤指標、和微量元素一切正常。醫生未有發現黃女士有常見的感染、腫瘤、風濕免疫性疾病等跡象。

砒霜中毒｜求醫驚揭中劇毒 1習慣釀禍

醫生遂將黃女士的尿液樣本化驗，發現黃女士尿砷高出正常人的10倍之多，確診是「砷中毒」，俗稱「砒霜中毒」。醫生追問黃女士的日常習慣，發現原來她一直有便秘問題，故3年來一直有服食牛黃解毒片的習慣，作「清熱排毒」之用，最終導致「砒霜中毒」。

砒霜中毒｜醫生警告：中成藥含雄黃勿亂食 4類人留意

杭州第一人民醫院血液科主任醫生謝亞萍指出，牛黃解毒片是一種常見的中成藥，具有抗炎和解毒作用，但警告大眾不能夠大量服用此中成藥。日常生活中急性砷中毒的個案，大多是誤服砒霜所致，而雄黃則是市面上最常見的砷中毒來源。謝亞萍引述過往研究，指出牛黃解毒處方中含「雄黃」成分，有較強的毒副作用，

長期或大量服用雄黃可能引起慢性砷中毒，其毒害作用可影響到神經系統、消化系統、血液系統和泌尿系統等。

當醫生進行排毒治療時，深入檢查發現黃女士不僅是皮膚發黑，甚至連腸道都已呈黑啡色，患上結腸黑變病。醫生提醒，一般食用雄黃類藥物時應在醫生監督下服用，尤其是兒童、孕婦、哺乳期婦女、肝腎功能不全者，更應按照醫囑，謹慎食用。

砒霜中毒｜食安中心：威脅視攝取份量而定

據食安中心資料，砷是大自然中常見的一種元素，可分為有機砷、三價無機砷和五價無機砷3種形態；無機砷通常被認為會對人類造成較大的毒性影響，而有機砷的毒性則低很多。中心指「砒霜」此稱呼或令人恐懼，但實際上其毒性須視乎攝取份量而定。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

食安中心中心指，急性砷中毒徵狀包括嚴重嘔吐和腹瀉、肌肉痙攣、面部水腫和心臟衰竭。有報告指出吃下2至21克的砷可引致死亡，亦有其他報告指吃下1至16克砷並不會有致命後果；長期從飲用水中攝取無機砷，可導致外周血管疾病；中心指攝取砷與罹患其他疾病的關係並不明顯，但有證據顯示攝取砷可造成心血管疾病和高血壓。

砒霜中毒｜被列一級致癌物 世衛：增患糖尿、肺部疾病風險

無機砷被世界衛生組織列為一級致癌物；無機砷化合物（如水中無機砷化合物）含劇毒，而有機砷化合物（如海產裡面的有機砷化合物）對健康危害則較小。長期接觸無機砷可引致膀胱癌或肺癌，長期攝入無機砷則會提高患上糖尿病、肺部疾病及心血管疾病風險。

要避免受無機砷危害，世衛建議應盡量提供乾淨食水，並以乾淨食水灌溉農作物；食安中心則建議市民向可靠的店舖購買食物，並保持均衡飲食，避免大量進食貝類。

相關文章：

以毒攻毒｜女子患急性血癌 醫生用劇毒砒霜「以毒攻毒」救回一命

【食用安全】日本進口帶子驗出致癌物無機砷 即劇毒「砒霜」毒量超標近4倍

食用安全｜一家四口相繼患肝癌逝 揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5