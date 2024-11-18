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亞博盛事｜亞博館迎接20週年推獎賞　首波主打「2025盛事通行證」抽獎機會

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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【亞博/ 演唱會 / 展覽 / 抽獎 / 門票】每年都會舉辦不同演唱會、展覽及大型活動的亞洲國際博覽館（亞博館），即將邁進20週年。為了慶祝這項盛事，亞博館將推出一連串驚喜慶祝活動，打頭陣有「亞博盛事大抽獎」，所有地區人士均可免費參加，得獎者更可獲得該抽獎季度於亞博館舉行的自選活動或演唱會門票。

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亞博館是次為一眾AsiaWorld-Club會員推出「亞博盛事大抽獎」。免費登記成為 AsiaWorld-Club會員，完成簡單步驟，即有機會贏取「2025 盛事通行證」，得獎者可任意兌換一套兩張該抽獎季度舉辦的活動或演唱會門票。

「亞博盛事大抽獎」贏取門票四步曲：

  • 下載AsiaWorld-Expo app並成功註冊為會員
  • 開啟抽獎頁面 – 輸入個人資料 (姓名、電話及電郵)
  • 回答四條簡單問題
  • 發揮創意，創作專屬扭蛋

「2025 盛事通行證」第一季大抽獎將率先抽出５名得獎者，可隨意兌換一套兩張由2025年1月1至3月31日於亞博館舉行之盛事門票。抽獎截止登記日期為2024年12月8日。幸運兒名單會於2024年12月13日公布，得獎者將獲電郵通知。 

除了「亞博盛事大抽獎」，亞博館亦將陸續推出慶祝活動，「亞博熊」也會於不同活動中突擊現身，向活動參加者大派「亞博熊福袋」，密切留意亞博館Facebook 及Instagram，即可捕捉亞博熊動向及最新活動資訊。 

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