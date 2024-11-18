公務員︱楊何蓓茵：辭職率已由高位回落　未來或會推進全年招聘

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公務員辭職率已由高位回落。

【公務員/ 何蓓茵 / 立法會】公務員事務局局長楊何蓓茵表示，2023/24年度約有9300名公務員流失，當中六成是退休，辭職率已由高位回落。她指，如果空缺率擴大，未來政府會推進全年招聘，現時已加快招聘程序。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日舉行會議，楊何蓓茵稱公務員人數在過去10年呈現溫和增長，維持在與公共服務增長相稱的水平，而目前公務員編制有19萬2000個職位，實際人數為17萬3000人，2024/25年度會維持零增長目標，各政策局及部門透過重訂工作優次、內部調配、精簡程序及應用科技提升效率。

對於2023至24年度公務員辭職率為1.8%，當局認為已從高位回落，指政府部門一向有機制處理出缺職位，例如由合適人員署任、延長屆退休年齡公務員的服務等，辭職情況並沒有對政府運作帶來太大影響。

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵。（立法會影片截圖）

訂立招聘指標未必是最好做法

勞工界議員郭偉强說，現時公務員實際人數與編制相差一成，形容是「十個煲得九個蓋」，又關注文職人員需要返大灣區培訓，之後只需提交300字的評估，能否衡量到培訓成效。同屬勞工界議員周小松追問局方有否決心填補空缺，例如劃定招聘的績效指標，以減少公務員的過大工作量。

楊何蓓茵回應稱，當局去年起，已容許大學三年級學生申請公務員職位，至今有條件取錄67人，招聘時間由以往10個月縮短到4至5個月。至於文書職系人員到內地培訓，她提到政策推出不是很久，暫時未講到成效，但成效不局限於短文評估，還有交談及問卷調查。

楊何蓓茵續稱，本港勞動人數下降，預測未來還會緊張，屬不可控因素，因此訂立招聘指標未必是最好做法，不過她承諾會研究縮短招聘的程序時間。

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