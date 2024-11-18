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亞博請睇show｜亞博館20周年簡單4步免費登記大抽獎　贏取2025年首季演唱會盛事門票任揀

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

亞博館20周年推出大抽獎，只需簡單4步免費登記，有機會贏取2025年第一季演唱會或其他盛事門票任揀。

【亞洲國際博覽館/AsiaWorldExpo/亞博演唱會門票/亞博盛事大抽獎】亞洲國際博覽館（亞博館）即將邁進20週年，推出一連串慶祝活動，打頭陣有「亞博盛事大抽獎」大派盛事門票，所有地區人士均可免費參加，得獎者可獲得該抽獎季度於亞博館舉行的自選活動或演唱會門票，即睇詳情！

亞洲國際博覽館每年吸引數以百萬計訪客，成為亞洲舉行盛事的熱門場地。自開館以來，亞博館舉辦過無數國際級展覽會議、體育文化及娛樂活動，屢獲殊榮。2025年，亞博館將有一系列特色博覽及知名盛事，連同多個首次訪港的巨星演唱會及精彩表演陸續登陸亞博館。

參加亞博館20周年大抽獎，有機會贏取2025年第一季演唱會或其他盛事門票任揀。（有關機構提供）

亞博抽獎｜自選2025年活動或演唱會

為迎接20週年，亞博館將以「亞博 盛事探索」為主題，推出一連串驚喜慶祝活動，打頭陣有「亞博盛事大抽獎」大派盛事門票，所有地區人士均可免費參加，得獎者更可獲得該抽獎季度於亞博館舉行的自選活動或演唱會門票。

亞博抽獎｜新成員「亞博熊」登場

此外，亞博館有新成員「亞博熊」登場！「亞博熊」會於不同活動中突擊現身，向活動參加者大派「亞博熊福袋」，密切留意亞博館FacebookInstagram，即可捕捉亞博熊動向及最新活動資訊，隨時獲意外驚喜！

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亞博抽獎｜「亞博盛事大抽獎」免費登記

樂壇盛事及潮流慶典一票難求，亞博館集多元娛樂活動及巨星演唱會，特別為一眾AsiaWorld-Club會員推出「亞博盛事大抽獎」。免費登記成為AsiaWorld-Club會員，完成簡單步驟，即有機會贏取「2025盛事通行證」，得獎者可任意兌換一套兩張該抽獎季度舉辦的活動或演唱會門票。

「亞博盛事大抽獎」贏取門票4步曲

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1. 免費下載AsiaWorld-Expo app並成功註冊為會員
2 開啟抽獎頁面 – 輸入個人資料 (姓名、電話及電郵)
3. 回答4條簡單問題
4. 發揮創意，創作你的專屬扭蛋

點擊圖片放大
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亞博抽獎｜截止登記及公布得獎日期

多套「2025盛事通行證」已準備就緒，第一季大抽獎將率先抽出5名得獎者，可隨意兌換一套兩張由2025年1月1至3月31日於亞博館舉行之盛事門票。抽獎截止登記日期為2024年12月8日。幸運兒名單會於2024年12月13日在AsiaWorld-Expo流動應用程式、亞博館各大社交平台等公佈，得獎者將獲電郵通知。

詳情瀏覽：亞博館網頁

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