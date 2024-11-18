《破．地獄》創香港華語影片單日票房紀錄　 上映9天港澳票房累逾5800萬元

▲ 《破·地獄》

【破·地獄 / 黃子華 / 許冠文】香港影業協會及香港戲院商會屬下機構香港票房有限公司在今日（11月18日）公布，黃子華、許冠文主演電影《破·地獄》於上周六（11 月16日）的單日港澳兩地票房共高達港幣9,179,401元（香港地區佔8,613,824元）。

根據香港票房有限公司紀錄，有關數字打破了過去紀錄，成為香港歷年單日票房冠軍。之前的紀錄是由《寒戰2》於2016所創，當時的單日香港票房為7,557,526元。



《破．地獄》上映至今（截至11月17日）上映9天港澳票房已達58,030,623元票房，收入有望更創新高。

破．地獄丨黃子華許冠文破天荒拍片對談 Michael盼為香港做返啲嘢

▲ 《破·地獄》

破·地獄丨破近10年港片開畫場次最高紀錄 黃子華許冠文演出獲國際權威電影雜誌激讚

破·地獄丨上畫6日票房破3500萬元 黃子華隨劇組研究大量資料：可轉行做禮儀師

破·地獄丨黃子華許冠文出席東京國際電影節 衛詩雅「與神同行」踏上紅地毯回憶無價

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】