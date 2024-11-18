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《破．地獄》創香港華語影片單日票房紀錄　 上映9天港澳票房累逾5800萬元

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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《破·地獄》

【破·地獄 / 黃子華 / 許冠文】香港影業協會及香港戲院商會屬下機構香港票房有限公司在今日（11月18日）公布，黃子華、許冠文主演電影《破·地獄》於上周六（11 月16日）的單日港澳兩地票房共高達港幣9,179,401元（香港地區佔8,613,824元）。

根據香港票房有限公司紀錄，有關數字打破了過去紀錄，成為香港歷年單日票房冠軍。之前的紀錄是由《寒戰2》於2016所創，當時的單日香港票房為7,557,526元。
 
《破．地獄》上映至今（截至11月17日）上映9天港澳票房已達58,030,623元票房，收入有望更創新高。

破．地獄丨黃子華許冠文破天荒拍片對談 　Michael盼為香港做返啲嘢

《破·地獄》

破·地獄丨破近10年港片開畫場次最高紀錄　黃子華許冠文演出獲國際權威電影雜誌激讚

破·地獄丨上畫6日票房破3500萬元　黃子華隨劇組研究大量資料：可轉行做禮儀師

破·地獄丨黃子華許冠文出席東京國際電影節　衛詩雅「與神同行」踏上紅地毯回憶無價

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