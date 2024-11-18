失業率｜本港最新失業率升至3.1%　逾12萬人失業

▲ 本港最新失業率升至3.1%。

政府統計處今日（18日）公佈，經季節性調整，8至10月的失業率升至3.1%，較7至9月微升0.1個百分點，且大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中運輸業、清潔及康樂活動業等升幅相對顯著。

據政府統計處數字，失業人數由7至9月的11.99萬人升8至10月的12.07萬人，增加約800人。同期大多數主要經濟行業的失業率均見上升，其中清潔及同類活動業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及運輸業有相對明顯的升幅。就業不足率下跌則主要見於建造業，以及貨倉及運輸輔助活動業。

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▲ （資料圖片）

至於就業不足率則為1.1%，較7至9月的1.2%，下跌0.1個百分點，就業不足人數由4.6萬人下跌至4.23萬人，減少約3,700人。

而總就業人數就由7至9月的371.02萬人，下跌370.71萬人，減少約3,100人。同期的總勞動人口亦由383.0 1萬人下跌至382.79萬人，減少約2,200人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業率儘管微升0.1個百分點，仍處於3.1%的低水平，展望將來，認為隨着經濟繼續增長，勞工市場在短期內應會維持偏緊，儘管各個行業的就業情況或繼續會因其業務表現而有所不同。又提到勞工處在8月至10月平均每月錄得約6.21萬個來自私營機構的空缺，按年下跌36.7%，較7至9月的平均數字下跌6.2%。

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