防癌食物｜41種「超強活力蔬果」大比拼 1種常見蔬菜獲100分有營養且防癌力超強
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 2 小時前
【防癌食物／防癌蔬果／超級食物／活力蔬果】美國疾病控制與預防中心（CDC）比拼41種「超強活力蔬果」，發現一種蔬菜擊敗羽衣甘藍、西蘭花等「超級食物」取得100分滿分，營養價值高之餘更有超強防癌力。
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防癌食物｜41種活力蔬果排行榜
根據CDC的研究定義，若一種蔬果平均每100kcal熱量，能夠提供17種重要營養素每日攝取量的10%或以上，即為「活力蔬果」，而食用這些食物可降低患上慢性病的風險。
研究人員在未經烹調煮或製備的狀態下，測量了47種蔬果每100g的卡路里，以及17種重要營養素的含量，當中包括鉀、纖維、蛋白質、鈣、鐵、硫胺素、核黃素、菸鹼酸、葉酸、鋅，以及維他命A、B6、B12、C、D、E和K。根據結果，最終有41種蔬果符合「超強活力蔬果」之定義，其營養密度評分及排名如下：
「超強活力蔬果」第31至41名：
- 第41名（10.41分）：白肉西柚
- 第40名（10.51分）：番薯
- 第39名（10.69分）：韭蔥（Leek）
- 第38名（11.39分）：黑莓
- 第37名（11.43分）：蕪菁
- 第36名（11.58分）：瑞典蕪菁（Rutabaga）
- 第35名（11.64分）：紅肉西柚
- 第34名（12.23分）：青檸
- 第33名（12.91分）：橙
- 第32名（13.89分）：冬南瓜（Winter squash）
- 第31名（16.91分）：白蘿蔔
第21至30名：
- 第30名（17.59分）：士多啤梨
- 第29名（18.28分）：西生菜
- 第28名（18.72分）：檸檬
- 第27名（20.37分）：番茄
- 第26名（22.60分）：紅蘿蔔
- 第25名（24.51分）：椰菜
- 第24名（25.13分）：椰菜花
- 第23名（25.92分）：芥蘭頭
- 第22名（27.35分）：蔥
- 第21名（32.23分）：抱子甘藍
第11至20名：
- 第20名（33.82分）：南瓜
- 第19名（34.89分）：西蘭花
- 第18名（37.65分）：火箭菜
- 第17名（41.26分）：紅椒
- 第16名（46.34分）：蒲公英葉（Dandelion green）
- 第15名（49.07分）：羽衣甘藍
- 第14名（54.80分）：蝦夷蔥／韭菜（Chives）
- 第13名（60.44分）：法國苦白菜（Endive）
- 第12名（61.39分）：芥菜
- 第11名（62.12分）：蕪菁葉（Turnip green）
第1至10名：
- 第10名（62.49分）：寬葉羽衣甘藍（Collard green）
- 第9名（63.48分）：羅馬生菜
- 第8名（65.59分）：番茜（Parsley）
- 第7名（70.73分）：生菜
- 第6名（73.36分）：菊苣（Chicory）
- 第5名（86.43分）：菠菜
- 第4名（87.08分）：紅菜頭葉
- 第3名（89.27分）：莙薘菜（Chard）
- 第2名（91.99分）：大白菜（紹菜/黃芽白）
- 第1名（100分）：西洋菜
而經過測試後，不符合「超強活力蔬果」定義的6種蔬菜及水果則分別為紅桑子、柑、小紅莓、大蒜、洋蔥及藍莓。
防癌食物｜西洋菜具6大保健功效
排名第一的西洋菜是港人煲湯常用的蔬菜，到底食用西洋菜有何好處？美國媒體《福斯新聞網》就曾訪問營養師Serena Poon和Ilana Muhlstein，她們一致贊同西洋菜的營養價值，並列出6大保健功效。
1. 營養豐富、熱量低
營養師及長壽顧問Serena Poon指出，西洋菜的維他命K、A、C 和 B，以及鎂、鈣和鉀水平都極為豐富。維他命K、鈣和鎂對骨骼健康非常有益，而維他命C則可支持免疫健康及促進膠原蛋白生成，令皮膚充滿光澤。此外，西洋菜卡路里含量較低，不必擔心增加卡路里攝取量，就能獲得所有這些好處。
另一名營養師 Ilana Muhlstein則表示，每天吃3杯西洋菜，就能攝取到所需維他命C、A和K含量的50%以上。
2. 維持心臟健康
Serena Poon表示：「在日常飲食加入西洋菜，可能是一種簡單而有效的方法，為心臟提供額外的支持。」西洋菜含豐富抗氧化劑，有助減少發炎和氧化壓力，而它們正是引發心臟病的兩大關鍵風險因素。此外，西洋菜亦含有β-胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃素等化合物，有助維持心臟健康、改善血管功能，而另一成分硝酸鹽則可降低血壓，進一步保護心血管系統。
Ilana Muhlstein就指出，深綠色蔬菜和十字花科蔬菜其實都含有高水平的抗氧化劑，卻常被漿果等食物的光環所掩蓋。對此她強調：「就健康食物而言，綠色蔬菜才是最重要的。」
3. 降低患癌風險
Serena Poon提到，由於活力蔬菜與降低慢性病風險密切相關，因此食用西洋菜也有助降低患癌風險。西洋菜含有強大的植化素，其中包括已被證實可抑制癌細胞生長的「硫代葡萄糖苷」。咀嚼西洋菜時，硫代葡萄糖苷會轉化為異硫氰酸酯，而後者的抗癌特性已獲科學認證。
過往亦有研究表明，西洋菜可能有助防止DNA損傷，並降低某些癌症的病發風險，特別是一些影響肺部和消化道的癌症。
4. 促進荷爾蒙平衡
Serena Poon指，西洋菜的維他命B群、鈣和鎂含量極高，有助維持荷爾蒙健康。這些營養素會在神經傳導物質平衡、壓力反應和代謝功能中發揮作用，對於維持荷爾蒙平衡至關重要。
5. 幫助排毒和肝臟健康
Serena Poon表示，西洋菜中的天然化合物，能增強人體的自然解毒過程，並支持肝臟功能。
6. 維持皮膚健康
Serena Poon指，西洋菜含有維他命C、β-胡蘿蔔素和葉黃素等抗氧化劑，有助提升皮膚的彈性和明亮度，賦予皮膚自然光澤。而維他命C對於皮膚合成膠原蛋白亦非非常重要，有助保持緊緻、減少細紋。
資料來源：美國疾病控制與預防中心（CDC）、《福斯新聞網》
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