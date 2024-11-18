爸媽心聲｜袁偉豪夫婦為囝囝辦1歲生日會　張寶兒不捨兒子長大：又怕你長得慢

▲ 袁偉豪張寶兒的兒子1歲生日啦，日前舉辦盛大派對！

【袁偉豪/張寶兒/兒子袁咕碌】袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）婚後育有一子「袁咕碌」，日前袁咕碌1歲生日，二人就為兒子舉辦一個星光熠熠的生日會，事後兩公婆都有發表為人父母的心聲，Bowie自覺這1年似活出5年光陰，又道出不少爸媽的矛盾心情！

▲ 袁偉豪張寶兒的兒子1歲生日啦！（IG圖片）

袁偉豪張寶兒｜為1歲愛兒辦星光熠熠生日會

Ben於4年前與小10歲的Bowie結婚，直至去年11月誕下愛情結晶品袁咕碌（袁晞祐），17日是袁咕碌1歲生日，兩夫婦為囝囝大搞盛大生日派對，請來一眾圈內好友出席，包括周柏豪一家四口、羅子溢同細仔Eden、胡杏兒老公李乘德與二仔李奕霖和細仔李奕宏、林子善與女兒小乖乖、楊潮凱和胡定欣等，絕對是星光熠熠！

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袁咕碌生日｜周柏豪一家四口出席派對

大合照時各人表現開心，見柏豪抱住女兒周芯悅，太太朱敏君則抱住細仔，不過柏豪貫徹保護家人作風，他的太太和一對子女特別用心心圖案遮樣，而派對現場又佈置成農莊般，連生日蛋糕也是動物農場，並設置吹氣滑梯讓小朋友放電，加上多款美食，相信大人小朋友都玩得盡興。

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袁偉豪張寶兒｜張寶兒訴盡當媽媽的矛盾心情

事後Bowie在社交網發表當媽媽一年的心聲，引起不少共鳴，她留言謂：「眨眼間你已經由出生那個皺皮豆釘，變了真的圓咕碌，再變了愛笑的精靈小子，爸爸媽媽已經很想念那個剛會抬頭翻身的你，也會非常珍惜現在這個愛『嗲嗲嗲』又愛音樂愛笑的活潑寶寶。不能想像一年之短，你卻讓我們活出五年的光陰。」繼而再講出為人父母的矛盾心情：

想你長慢點，又怕你長得慢，想你獨立點，但更想你繼續黏人。

並祝福兒子：「你的第一個大歲生日，祝願你健康茁壯、聰明伶俐、平安喜樂！在愛中成長！」同時感恩朋友們一直彼此陪伴度過人生不同的階段。

袁偉豪張寶兒｜袁偉豪：好想把時光暫時停頓一下

除了Bowie有感而發，作為爸爸的Ben也有說話跟袁咕碌說：「晞祐今天你一歲了，這一年你的確長大得很快，爸爸媽媽好掛住你初生時的可愛蛋臉，真的好想把時光暫時停頓一下，你這個小天使的來臨，改寫了我們的生命，為我們帶來很多的祝福，學懂放下、更加珍惜當下。」

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袁偉豪張寶兒｜袁偉豪特別多謝太太的付出

Ben更特別多謝太太的付出：「特別是媽媽，身體與精神上的付出，是多麼的偉大和無私，希望當你有一日明白這個道理的時候，就要更加珍惜和愛錫你身邊嘅人，做一個頂天立地，孝順父母和有責任的男人，祝你一歲生日快樂，健康成長。」愛妻和愛子之情表露無遺，讓人感受到滿滿的幸福感。

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