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工人房裝修｜32呎廁所驚變疑似工人房　裝修師傅馬桶上加碌架床：高端品味房

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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32呎廁所疑驚變工人房，裝修師傅稱有1房1廳「高端品味」。

【工人房設計裝修/改造廁所】香港地少人多，居住空間經常惹人熱議。近日有內地裝修公司為香港單位設計，將32廁所空間加建碌架床，改建成1房1廳，疑似是工人房間，事主更在社交平台分享裝修過程的影片，有網民批評「滿屋的大腸桿菌」。

工人房裝修｜內地師傅改建32呎廁所變「1房1廳」

該內地裝修公司日前在小紅書以「香港高端生活指南：品味與創新並存」為題，上載一條改造香港單位過程的影片。在片中可見，事主將一間只有32呎乾濕分離的廁所和淋浴間，改建成自稱「1房1廳」的疑似工人房。

工人房裝修｜廁所加建碌架床成「房間」

空間改造前，32呎的廁所只有洗手盆、座廁和企缸。為了改建成有睡床的房間，裝修師傅在座廁上加建床架，變成內籠95厘米寬，148厘米長的碌架床，並將可移動的木樓梯放置床前，以便上落。雖然額外加建床架，但床的大小並沒有足夠空間可以讓成年人伸直雙腳。將廁所板蓋起後便是「客廳」的位置，同時保留了原來的洗手盆和乾濕分離淋浴間。

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工人房裝修｜網民批衛生問題：滿屋大腸桿菌

帖文引來大批網民討論，大部分人擔心空間的衛生及潮濕問題，「滿屋的大腸桿菌」、「不臭嗎？」、「水氣潮濕，長久下來能感覺到一股霉味吧」、「會不會濕氣太重」、「啲床舖長期唔乾發霉」。另外，也有不少網民批評空間根本不適合住人，「仲衰過坐監」、「坐監應該比你好環境」、「睡在這裡，一天得寫800封遺書。」、「確定這是人住的？」、「太離譜了」。

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