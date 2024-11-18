  • 24°C
香港時間：20241118日 (一) 19:27

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

乙型肝炎︱資深演員姜大衛微電影演繹乙型肝炎患者　細膩演技宣揚肝臟健康資訊

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 破·地獄 名校專區 黃子華 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

資深演員姜大衛微電影演繹乙型肝炎患者　細膩演技宣揚肝臟健康資訊

姜大衛（John哥）去年一齣《白日之下》，不但令他再獲金像獎殊榮，更藉由角色道盡長者心聲。今年他再演出弱勢社群角色，獲「醫健連線」邀請，在《肝累腎 齊守護 保功能》微電影中，演出一名乙型肝炎患者，腎臟因而受累，被迫要在「入老人院」及「拖累兒子」兩個情境中，作出選擇。

點擊圖片放大
+9
+8

香港是乙型肝炎病毒高發地區，這個病毒會損害肝臟健康，併發肝硬化及肝癌，但就較少認識到乙型肝炎與腎臟的關係。所謂「肝累腎」，正是指乙型肝炎導致腎功能下降的情況。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜飲水無味口淡淡？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲

John哥表示，今次演繹角色前，也向製作團隊了解過「肝累腎」的情況，「其實作為患者也很無奈，患上乙肝已是無奈，但原來病情及傳統藥物會令患者腎臟也受影響，等於令他們陷入兩難之中。」

幸好，劇中角色最後獲處方新型藥物，腎臟得以保全，「好在，都有個大團圓結局，不須在肝及腎、自己及兒子之間，作出艱難選擇。」

為了喚起大家對「肝累腎」的關注，「醫健連線」聯同肝臟健康資訊Facebook專頁《肝病事務所》，早前邀請了資深演員姜大衛（John哥）拍攝《肝累腎 齊守護 保功能》微電影，演繹一名乙型肝炎患者，如何在肝腎兩全，以及家庭關係之間作出抉擇。

《肝累腎 齊守護 保功能》微電影將於下星期一（11月18日）晚上10時正於《肝病事務所》首播，稍後亦會於其他傳媒平台播放。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】
14:08 2024/10/08
養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】
肝癌｜醫生連收2名肝癌男病人　不喝酒卻有一致命共通點：很多人中
19:00 2024/10/07
肝癌｜醫生連收2名肝癌男病人　不喝酒卻有一致命共通點：很多人中
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
12:18 2024/09/26
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品

你可能感興趣

養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】
14:08 2024/10/08
養肝習慣｜40歲女患乙肝惡化每日超慢跑逆轉肝功能　醫生推薦做半小時養肝排毒【附醫生推薦3大養肝食物】
肝癌｜醫生連收2名肝癌男病人　不喝酒卻有一致命共通點：很多人中
19:00 2024/10/07
肝癌｜醫生連收2名肝癌男病人　不喝酒卻有一致命共通點：很多人中
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
12:18 2024/09/26
抗癌飲食｜醫學教授患4期肝癌　公開抗癌餐單12年無復發　每日必飲這2杯抗癌飲品
乙型肝炎 姜大衛 網絡熱話 演員 健康問題

最高瀏覽

Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲
東張西望丨何伯「屈蛇」斷正打風日被趕出公屋　何太聲稱遭迫害要求與房屋署高層對話
東張西望丨何伯「屈蛇」斷正打風日被趕出公屋　何太聲稱遭迫害要求與房屋署高層對話
反攻內地超市｜惠康推搶客新招反攻內地平價超市　 買4支牙膏送行李箱極搶手
反攻內地超市｜惠康推搶客新招反攻內地平價超市　 買4支牙膏送行李箱極搶手
小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位港島區學額　僅一校超收10人【持續更新】
小一自行分配2025︱2025/26年度小一自行派位港島區學額　僅一校超收10人【持續更新】
機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查
機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查