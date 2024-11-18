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的士司機｜的士車門敞開繼續行駛　乘客提醒仍不停下來

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發布時間： 60 分鐘前

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的士車門敞開繼續行駛，乘客提醒仍不停下來。

車輛行駛時應該將車門關上，以確保車內乘客安全。

近日，有乘客於Threads上傳影片，指搭乘的士時，座位旁的車門一直保持敞開，他提醒司機後，對方嘗試按關門掣未果，但又不願停車，網民指責司機此舉屬危險駕駛。

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的士司機｜的士後車門未關照行駛

據乘客表示，自他考獲車牌駕駛車輛後，便極少搭乘的士，怎料「一搭的士就咁刺激，車門都唔使閂」。據影片可見，的士真於馬路上行駛，男子坐在的士後座，其左側車門未關上，目測此時車速不算太快，但對於乘客而言仍十分危險。

乘客補充道，的士司機起初並沒有意識到後車門未關閉，是他提醒司機，「如果我無同佢講，佢真係諗住咁樣車到我返屋企」，隨後司機多次嘗試關車門但未果，「叫咗佢幾次，佢淨係喺度撳掣唔停車，所以先拍條片出嚟」。

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的士司機｜網民批司機危險駕駛

影片引起網民熱議，有人調侃道「好似玩機動遊戲」、「夠大風，唔怕熱 」、「玩的就是心跳」、「正喎 的士收費 但機動遊戲體驗」、「方便跳車？」、「當坐直升機」、「沿途望出車外，是命喪的感慨」。

不少人指責司機危險駕駛，「即係代表咗呢個司機唔會望後鏡、側鏡，安全意識好差」、「跌出去路死咗，告謀殺定誤殺？」，並勸該名乘客報警，「影司機名，報1823」、「司機危險駕駛，一定告得入信我」。

但有人指出這可能是車輛存在客觀問題，「我記憶中豐田個自動門有限速度，但我唔記得咗幾多，好似20（20公里每小時）？佢起步車速太快，一啖油就過咗20，之後佢㩒極閂門制都會無反應，就會發生你呢個問題，佢要收返慢架車再㩒佢先會有反應閂門」。

的士司機｜危險駕駛或面臨罰款及監禁

根據運輸署網頁列明，新訂的「危險駕駛」條文，如合格和謹慎的司機會認為有鑑於某輛汽車當時的狀況，駕駛該汽車顯然是危險的，則駕駛該汽車的人須視作危險駕駛。駕駛有問題的汽車可引致交通意外，開車前，司機應該檢查車門是否已經關妥。

危險駕駛最高可被判處罰款港幣2.5萬元及監禁3年，如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如第二次或再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少2年，強制修習駕駛改進課程，記10分違例駕駛記分。

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