誤判丨MC張天賦參演甄子丹新作打到飛起　釋出最新預告汪明荃驚喜亮相

▲ 甄子丹自導自演電影《誤判》將於聖誕檔上映。

由甄子丹自導自演電影《誤判》，「宇宙最強」丹爺與黃百鳴聯合監製，電影在今日（11月18日）公布於聖誕檔上映，官方預告亦於今日正式曝光。

《誤判》講述一宗由多方勢力精心策劃的誤判冤案，被一位由警察轉為檢察官的霍子豪所察覺，並決定要徹查到底，找出最終真相。

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▲ 「宇宙最強」甄子丹自導自演電影《誤判》。

誤判丨甄子丹首次演檢察官

從預告中可以看到槍戰爆破場面接連上演，與及一連串的精彩絕倫動作戲場面；其中以第一視角的打鬥場景，嚴然直接將觀眾帶入戲中一起經歷裡面刺激的動作世界。

《誤判》中與過往以動作戲為主的角色截然不同，甄子丹此次飾演的霍子豪這一角色既文亦武，亦是首次出演法律題材，飾演一名檢察官，竭力追尋公義與真相。

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誤判丨汪明荃驚喜現身

預告中另一彩蛋就是電影一直保密戲中其他主演，讓觀眾人一直很好奇，這次在預告片中終於看到一眾資深演員及年青演員加盟：包括張智霖、吳鎮宇，以及近期人氣大旺許冠文演法官，不過令大家意想不到的是，罕有參演電影的「阿姐」汪明荃亮相！

年青演員方面，MC張天賦一改形象打到飛起，預告中見MC飛身撲向疑犯毫不錫身，讓人期待他在戲中的動作場面。

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