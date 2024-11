商界女強人｜50歲張玉珊通過航空法考試　自嘲無天賦全靠2個字自我勉勵

▲ 張玉珊通過航空法考試!

【張玉珊/飛機牌/女強人】剛剛踏入50歲的張玉珊,人到半百,她選擇送給自己一份禮物,就是通過航空法考試!她在民航處前留影,以英文寫道:「Passed my Air Law exam today !」相信她目標應該是考獲私人飛行執照(PPL),現在已經完成了其中一步,如要考獲PPL到底有幾難及所需多少費用呢?一齊拆解!

最新影片:

考飛機牌︱有傳張玉珊身家達3億

張玉珊雖然已經年屆50,但相片完全不像,認真駐顏有術。張玉珊是TVB前藝員,在2000年代淡出電視圈,其後創辦美容纖體公司,2003年更將公司上市,當時她以28之齡,成為香港最年輕的上市公司主席,搖身一變成商界女強人!在2016年,張玉珊就辭任行政總裁一職,並把美容公司轉讓出去,有傳身家達3億。

▲ 張玉珊正在學習揸飛機。(IG圖片)

考飛機牌︱張玉珊靠努力兩個字自我勉勵

近年張玉珊鮮有更新社交網,亦減少出席活動,原來她專注學駕駛飛機,她上載在民航處前拍下的照片,及在直升機前留影的照片,用英文寫道:「Passed my Air Law exam today ! For someone like me who lacks natural talent, only can work hard ,work hard and more work hard ! This is the only way. 」通過了航空法考試,像我這種沒有天份的人,只能努力、努力及更努力,這個是唯一辦法。」看到張玉珊這麼努力,相信Air Law exam認真難考!

▲ 學揸小型飛機!(IG圖片)

考飛機牌︱私人飛行執照極難考

而要考獲私人飛行執照(PPL)到底有幾難?根據香港國際航空學院的網頁指,首先要通過地面理論課程,當中包括航空器的一般知識、航空通訊、飛行性能與計劃、一般導航(飛機)、香港航空法、人為因素與表現(飛機)、氣象學、操作程序(飛機)、飛行原理(飛機)、無線電導航(飛機)。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

第二是要飛行訓練

1.在教員指導下以單引擎飛機完成最少10小時飛行訓練,並完成首次單獨飛行 (Solo-flight)。

2.在教員指導下完成最少10小時飛行訓練及最少10小時單獨飛行,並完成首次單獨轉埸飛行 (Cross-country flight)。

3.在教員指導下完成最少5小時飛行訓練及最少40小時機長 (Pilot-in-Command) 飛行,並通過目視飛行規則(Visual Flight Rules)航行考核。

4.訓練直至通過儀表飛行等級 (Instrument rating) 考核。

5.回港後於香港航空完成多機組成員協作 (Multi-Crew Cooperation) 課程

而整個課程的費用是$85萬元,於明年4月1日生效

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

張玉珊找欣宜代言創神話

作為商界女強人的張玉珊當年曾創下瘦身界的傳奇,找來鄭欣宜成為公司代言人,最終成功幫助重達235磅的欣宜在1年內減了100磅,成為了修身美容界的一時佳話,也改寫了欣宜的人生。

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】