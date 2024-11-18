商界女強人｜50歲張玉珊通過航空法考試　自嘲無天賦全靠2個字自我勉勵

▲ 張玉珊通過航空法考試！

【張玉珊/飛機牌/女強人】剛剛踏入50歲的張玉珊，人到半百，她選擇送給自己一份禮物，就是通過航空法考試！她在民航處前留影，以英文寫道:「Passed my Air Law exam today !」相信她目標應該是考獲私人飛行執照（PPL），現在已經完成了其中一步，如要考獲PPL到底有幾難及所需多少費用呢？一齊拆解！

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考飛機牌︱有傳張玉珊身家達3億

張玉珊雖然已經年屆50，但相片完全不像，認真駐顏有術。張玉珊是TVB前藝員，在2000年代淡出電視圈，其後創辦美容纖體公司，2003年更將公司上市，當時她以28之齡，成為香港最年輕的上市公司主席，搖身一變成商界女強人！在2016年，張玉珊就辭任行政總裁一職，並把美容公司轉讓出去，有傳身家達3億。

▲ 張玉珊正在學習揸飛機。（IG圖片）

考飛機牌︱張玉珊靠努力兩個字自我勉勵

近年張玉珊鮮有更新社交網，亦減少出席活動，原來她專注學駕駛飛機，她上載在民航處前拍下的照片，及在直升機前留影的照片，用英文寫道:「Passed my Air Law exam today ! For someone like me who lacks natural talent, only can work hard ,work hard and more work hard ! This is the only way. 」通過了航空法考試，像我這種沒有天份的人，只能努力、努力及更努力，這個是唯一辦法。」看到張玉珊這麼努力，相信Air Law exam認真難考！

▲ 學揸小型飛機！（IG圖片）

考飛機牌︱私人飛行執照極難考

而要考獲私人飛行執照(PPL)到底有幾難？根據香港國際航空學院的網頁指，首先要通過地面理論課程，當中包括航空器的一般知識、航空通訊、飛行性能與計劃、一般導航（飛機）、香港航空法、人為因素與表現（飛機）、氣象學、操作程序（飛機）、飛行原理（飛機）、無線電導航（飛機）。

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第二是要飛行訓練

1.在教員指導下以單引擎飛機完成最少10小時飛行訓練，並完成首次單獨飛行 (Solo-flight)。

2.在教員指導下完成最少10小時飛行訓練及最少10小時單獨飛行，並完成首次單獨轉埸飛行 (Cross-country flight)。

3.在教員指導下完成最少5小時飛行訓練及最少40小時機長 (Pilot-in-Command) 飛行，並通過目視飛行規則（Visual Flight Rules）航行考核。

4.訓練直至通過儀表飛行等級 (Instrument rating) 考核。

5.回港後於香港航空完成多機組成員協作 (Multi-Crew Cooperation) 課程

而整個課程的費用是$85萬元，於明年4月1日生效

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張玉珊找欣宜代言創神話

作為商界女強人的張玉珊當年曾創下瘦身界的傳奇，找來鄭欣宜成為公司代言人，最終成功幫助重達235磅的欣宜在1年內減了100磅，成為了修身美容界的一時佳話，也改寫了欣宜的人生。

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