城巴花車｜皇后山新人租巴士當花車　網民讃：型過揸名車！

▲ 皇后山新人租巴士當婚車，網民讃：型過揸名車！

花車是婚禮接親環節必不可少的，不少人的首選是外型好看的轎車或名車。近日，有人在Faceboo「皇后山乜都友」群組上傳圖片，指一對新人租巴士當花車，並有一眾兄弟姐妹相伴，網民讃：型過揸名車！

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城巴花車｜新人租巴士當花車

樓主發帖稱「租巴士嚟做『花車』」，讃道「第一次見，所以覺得幾得意」。

據圖片可見，新人租界一輛城巴，用作「花車」，巴士車頭掛有紅色彩帶，平日顯示巴士路線的熒幕上有「永結同心」四字。巴士前，一對身穿中式婚服的新人正在與他們的兄弟姐妹影像，一行約有20人。

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城巴花車｜網民：型過揸名車！

新人此舉引起網民熱議，稱讚道「租架巴士幾好呀，一車過搞掂，唔好煩」、「環保唔洗浪費咁多燃油」、「多人一架搞掂晒，而且又可在巴士車身落新人㗎結婚照，型過揸名車啦」、「一定係巴士迷」、「超正呀，人多都唔怕，仲可以放下嘢」、「巴士情緣」。

城巴花車｜城巴提供巴士租賃服務

據悉，城巴擁有一隊具規模的出租雙層巴士車隊，包括空調開篷巴士及標準規格雙層巴士，為市民提供巴士租賃服務、旅遊服務及指定目的地接送服務，價格為1,300元起。

皇后山新人租巴士當花車 網民讃：型過揸名車！

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