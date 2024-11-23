  • 21°C
香港時間：20241123日 (六) 11:44

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

城巴花車｜皇后山新人租巴士當花車　網民讃：型過揸名車！

社會

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

皇后山新人租巴士當婚車，網民讃：型過揸名車！

花車是婚禮接親環節必不可少的，不少人的首選是外型好看的轎車或名車。近日，有人在Faceboo「皇后山乜都友」群組上傳圖片，指一對新人租巴士當花車，並有一眾兄弟姐妹相伴，網民讃：型過揸名車！

花車車頭驚現小新小葵「結婚」　網民驚訝：小葵係你個妹

城巴花車｜新人租巴士當花車

樓主發帖稱「租巴士嚟做『花車』」，讃道「第一次見，所以覺得幾得意」。

據圖片可見，新人租界一輛城巴，用作「花車」，巴士車頭掛有紅色彩帶，平日顯示巴士路線的熒幕上有「永結同心」四字。巴士前，一對身穿中式婚服的新人正在與他們的兄弟姐妹影像，一行約有20人。

點擊圖片放大
+4
+3

城巴花車｜網民：型過揸名車！

新人此舉引起網民熱議，稱讚道「租架巴士幾好呀，一車過搞掂，唔好煩」、「環保唔洗浪費咁多燃油」、「多人一架搞掂晒，而且又可在巴士車身落新人㗎結婚照，型過揸名車啦」、「一定係巴士迷」、「超正呀，人多都唔怕，仲可以放下嘢」、「巴士情緣」。

城巴花車｜城巴提供巴士租賃服務

據悉，城巴擁有一隊具規模的出租雙層巴士車隊，包括空調開篷巴士及標準規格雙層巴士，為市民提供巴士租賃服務、旅遊服務及指定目的地接送服務，價格為1,300元起。

皇后山新人租巴士當花車　網民讃：型過揸名車！

巴黎奧運｜啟德體育園本周末再有燈光展　支持殘奧運動員出戰

網絡熱話︱疑因巴士急煞失平衡　城巴上層女乘客撞向電視螢幕極驚嚇

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
音樂世家｜感激父母無私付出成就音樂夢　小提琴家延續精神教出女拔高材生

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

巴士行李架｜乘客搭機場巴士行李箱打平放　網民直斥：沒有功德心
09:10 2024/11/13
巴士行李架｜乘客搭機場巴士行李箱打平放　網民直斥：沒有功德心
巴士大媽｜大媽攜買餸車搭巴士被拒上車　網民反應兩極：呢個都唔畀上？
10:41 2024/11/16
巴士大媽｜大媽攜買餸車搭巴士被拒上車　網民反應兩極：呢個都唔畀上？
巴士加價｜3間巴士公司申請加價　九巴6.5%、城巴9.5%、嶼巴6.5%
18:58 2024/11/18
巴士加價｜3間巴士公司申請加價　九巴6.5%、城巴9.5%、嶼巴6.5%
焚城丨不滿把皇后山描寫為輻射洩漏區　居民發帖：係咪歧視本區？
19:12 2024/11/11
焚城丨不滿把皇后山描寫為輻射洩漏區　居民發帖：係咪歧視本區？

你可能感興趣

巴士行李架｜乘客搭機場巴士行李箱打平放　網民直斥：沒有功德心
09:10 2024/11/13
巴士行李架｜乘客搭機場巴士行李箱打平放　網民直斥：沒有功德心
巴士大媽｜大媽攜買餸車搭巴士被拒上車　網民反應兩極：呢個都唔畀上？
10:41 2024/11/16
巴士大媽｜大媽攜買餸車搭巴士被拒上車　網民反應兩極：呢個都唔畀上？
巴士加價｜3間巴士公司申請加價　九巴6.5%、城巴9.5%、嶼巴6.5%
18:58 2024/11/18
巴士加價｜3間巴士公司申請加價　九巴6.5%、城巴9.5%、嶼巴6.5%
城巴 結婚 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
旦哥移民丨鄭丹瑞曾被加拿大追稅儲蓄近乎一鋪清袋　阿旦：當交好貴的學費
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
破地獄｜69歲金燕玲兩度戰勝2大惡癌　憶第一次手術切除5器官　大談化療過程：生不如死
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
明登戀︱呂爵安林明禎疑台北拍拖被野生捕獲　搭膊頭親暱行夜市斷正？
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月23日 時間04:05）