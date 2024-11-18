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巴士加價｜3間巴士公司申請加價　九巴6.5%、城巴9.5%、嶼巴6.5%

社會

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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城巴九巴申請加價。（曾耀輝攝）

三間專營巴士公司申請加價，運輸及物流局今天（18日）向立法會交通事務委員會提交文件，其中九巴申請加價6.5%、城巴申請加價9.5%、新大嶼山巴士申請加價6.5%。經隧道費基金抵銷加幅後，預計可減1至2%。

立法會文件提及，專營巴士2023年平均每日分別錄得超過360萬乘客人次，2024年上半年則錄得370萬乘客人次，高於2022年約310萬的平均每日乘客人次。

運輸及物流局稱，隨著社會和經濟活動復常，整體而言專營巴士行業的乘客量和收入較疫情期間已有所改善，但仍僅達至疫情前約9成至9成半的水平，因2010至2019年平均每日乘客大致有380萬至410萬人次。

九巴、城巴 （市區及新界）和嶼巴專營權在過去3年的財務狀況：

（立法會文件截圖）

當局指，一直鼓勵及協助專營巴士營辦商推展開源節流工作，包括開拓更多非票務收入的來源及重組巴士路線，以配合乘客需求和運用資源，但面對持續上升的工資成本和大幅波動的油價，以及與其他交通工具之間的持續競爭，專營巴士營辦商的財務狀況未如理想。

三間專營巴士公司今年1至2月接連申請加價，當中九巴申請加價6.5%、城巴申請加價9.5%、新大嶼山巴士申請加價6.5%。經隧道費基金抵銷加幅後，預計可減1至2%。

城巴表示，是次申請調整票價為過去15年來僅第4次，若票價調整申請獲批，預計將於2025年初實施，意味票價屆時將維持在目前水平一年半。城巴將於明年推出全新常客獎賞計劃，以惠及顧客並紓緩票價壓力。

城巴稱，過去15年同期綜合消費物價指數升幅逾50%，但車費調整幅度則僅為24.9%。由於車費長期維持低水平，遠低於同期通脹水平，令公司於2018至2023年連續六年錄得虧損，累計達5.82億元，一直缺乏足夠資金投資於長遠業務發展及資產。

城巴補充，票價調整申請為9.5%，以目前平均票價8.1元計算，即每程車資平均調整僅約0.8元。由於上次票價調整為2023年6月，意味城巴已維持現有票價水平逾一年半，但其他交通工具如鐵路、的士、小巴及渡輪公司等已於期內獲批准或落實加價。

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