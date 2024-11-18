航運中心｜鄭雁雄：航運企業應做行動派　持續加大在港業務布局

▲ 鄭雁雄出席香港海運周活動致辭。(中聯辦圖片)

中聯辦主任鄭雁雄表示，航運企業是香港骨幹企業，更應做行動派，趁改革創新東風，抓由治及興機遇，持續加大在港業務布局，推動香港高端航運服務業務發展。

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「香港海運週2024」今日（18日）舉行開幕典禮，本屆海運週以「航向綠色未來」為主題，鄭雁雄致辭表示，國家主席習近平多次強調，「中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢」。他說，

國際航運中心是香港重要的金字招牌之一，這一金字招牌的鍛造，得益於香港港口自然條件優越，航運服務優質全面，綜合環保全球領先等自身優勢。

署理行政長官陳國基表示，可持續發展及將香港轉型為綠色航運中心，是政府的政策目標核心。他指出，政府剛公布了《綠色船用燃料加注行動綱領》，相關措施包括推動發展必要的基建、鼓勵港口減排及提供誘因鼓勵使用綠色船用燃料，《行動綱領》亦強調要與大灣區港口合作，並與其他港口構建綠色航運走廊，致力將香港打造為綠色船用燃料加注中心。

運輸及物流局局長林世雄說，全球航運業受數字化、脫碳、地緣政治和全球貿易動態的影響，正經歷深刻變革，同時靈活有效地作出應對」他續指，政府一直以提升香港作為航運界「超級聯繫人」的角色為優先目標，亦是舉辦「香港海運週」的目的之一。

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