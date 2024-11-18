加價｜房委會停車場元旦起加價　月租加5%至10%

▲ 房委會停車場明年調整收費。（資料圖片）

房委會商業樓宇小組委員會今日（18日）通過由明年起上調房委會轄下停車場收費，各類型車輛的露天及有蓋泊車位月租加50元至190元不等，其中電單車露天泊車位加至每月530元，加幅達10%。而私家車露天及有蓋泊車位月租分別加逾8%至最高1,710元及2,060元。

房委會指，會方進行的市場研究顯示，同類停車場的月租收費普遍有所上升，而房委會各類泊車位的現行月租收費一般較同類停車場收費水平為低，為使停車場收費貼近市場收費水平並維持房委會財政穩健，小組委員會通過明年輕微上調房委會轄下各類泊車位的月租收費。

明年一月一日起露天及有蓋泊車位的月租收費分別調整如下：

房委會指，轄下停車場私家車泊車位的月租收費，按照停車場租用率分為三個層級，提供不同的折扣，租用率達90%或以上屬第一層級，並無折扣優惠；租用率為50%至90%屬第二層級，可享有10%折扣優惠；租用率低於50%屬第三層級，可享有15%折扣優惠。房委會根據8月至10月所錄得的私家車泊車位租用率，釐定各停車場明年收費所屬的層級，故個別停車場的私家車泊車位月租戶現時享有的收費折扣優惠或會於明年1月1日有所調整。而個別停車場的私家車泊車位租用率明年若連續三個月下降至較低層級，該停車場的私家車泊車位月租戶將可享有該較低層級的相應收費折扣優惠。

時租方面，小組委員會通過把所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位的時租收費上調1元；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調10元及20元。

另外，為配合政府把電動車輛充電服務市場化的措施，房委會4月起在轄下停車場的時租泊車位實施電動車輛充電收費安排，收費會每年檢討。因應市場數據，小組委員會通過明年時租泊車位的電動車輛充電收費和其他相關費用如下:



截至9月底，房委會轄下198個停車場合共提供約3.45萬個泊車位，主要以月租收費供當邨居民使用，而其中約有3,800個泊車位，約11%以時租收費的方式供訪客使用。

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