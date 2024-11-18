大灣區︱近半學生自認了解大灣區升學資訊　不足1成表達有意北上升學就業

▲ 善德基金會調查發現，本港88%受訪學生表示曾到訪大灣區，逾46%自評了解當地升學資訊。（朱永倫攝）

有調查顯示，雖然大部分受訪中學生曾到訪大灣區，近半受訪學生亦自認了解大灣區升學資訊，惟不足1成學生表達有意到大灣區升學或就業。

團體倡交流團 改工作體驗團

善德基金會於9月25日至10月26日期間，透過九港新界3個校長會，以問卷訪問5,623名官津、直資及私立中學生，以及279名教師。88%受訪學生表示曾到訪大灣區，合共46.03%學生亦自評對於大灣區升學資訊有不同程度的了解，包括「很了解」（4.34%）、「了解」（9.5%）及「一般了解」（32.19%）；惟表達有意到大灣區內地城市升學或就業的學生比率，分別只有9.32%及7.97%。

調查機構指，現時中學大多的遊學團目的是了解大灣區歷史、文化及經濟發展等有關，活動以參觀為主，未有深度了解大灣區。機構建議將現時部分內地交流團改為「5天工作體驗團」，以加深學生在大灣區升學就業意願。

促進學生內企互動 了解機遇

被問到將交流團改為5天工作體驗團會否增加學生壓力，調查機構就未有正面回應。立法會議員陸瀚民認為，增設工作體驗團，能促進學生與內地企業互動，以了解大灣區工作機遇。調查機構亦建議教育局設專項撥款予學校及家教會申請，津貼家長到大灣區作主題交流，藉加強家長對當地升學及就業的理解。

多名學生獲安排分享內地交流體驗，其中就讀圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學的中四級生陶宇天表示，對內地的科技發展感興趣，曾到珠海體驗駕駛飛機，了解到飛行員的困難，表明有意到內地升學，入讀深圳技術大學。

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