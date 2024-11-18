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DSE假學歷丨考評局稱設多重防偽特徵　將研電子化成績核證方案

社會

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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澳門教育及青年發展局昨公布，向香港當局核查，發現24名澳科大學生持假學歷，其中4人被澳門司警於大學宿舍拘捕，另外20人在校方報警前已離開澳門，正連同香港及內地警方追查。相關報道

考評局則於網上專欄「文憑試快線」表示，社會上有意見認為考評局可加強DSE的證書防偽措施和成績核證服務。DSE資歷受到本地和國際廣泛認可，是考生升學與就業的重要憑證，十分重視有關DSE成績的核證工作。目前已為考生、大專院校與僱主提供多重成績核證服務，確保相關人士可從官方途經，直接取得考生真確的成績，呼籲各界對於由中介或第三方機構提供的DSE成績文件要格外小心，更切勿以身試法，試圖行使虛假成績文件。

局方表示，考評局發出的DSE成績通知書和證書，均具有多重防偽特徵，包括採用有浮水印的纖維紙張和以微縮印刷技術打印的字樣等。院校和僱主如有需要，可和考評局查詢詳情。

提供直接索取考生成績的服務  研電子化成績核證方案

考評局現已為超過20間本地與非本地的大學、院校及聯合招生負責機構，包括大部分本地高等院校、大學聯合招生處、教育局、內地與台灣各負責聯合招生的機構，以及多所本地自資院校等，提供直接索取考生成績的服務，院校在取得有關申請學生同意後，可在DSE放榜日，直接從考評局取得有關申請學生的DSE成績，整個過程不經第三方介入，毋須擔心成績被人造假。將進一步加強推廣有關服務，以便院校從官方途徑核證考生的DSE成績。

除了向院校直接提供考生DSE成績，個別院校或僱主如需要查核個別申請者的成績，可要求申請者向考評局申請印發「成績證明函件」（Certification of Results），考評局會把函件直接寄予申請人指定的機構，以證明其公開考試成績。

考評局備存了由1977年成立以來主辦的各個公開考試考生成績紀錄，包括DSE、會考、高考等，方便院校或僱主查核歷屆考生成績。在2023至24年度，考評局共處理超過1,400宗「成績證明函件」申請，協助DSE資歷持有人升學和就業。局方稱，將與時並進，研究開發電子化成績核證方案的可行性。

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