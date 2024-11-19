來論｜何力治：中東市場　開拓未來貿易投資機遇

▲ 「一帶一路」專員何力治。(資料圖片)

中東不單是古絲綢之路的重要地域，亦是現代共建「一帶一路」倡議的積極參與者。中東各國的發展戰略 – 例如沙特阿拉伯的「2030願景」 – 與「一帶一路」倡議高度契合，可在基礎設施、能源、貿易和投資等傳統領域，及新能源、數字經濟、綠色經濟等新興領域優勢互補和共同發展。

近年，香港積極把握與中東地區的合作機遇。我日前隨同財政司司長率領的超過110人的金融和創科界代表團前往沙特阿拉伯利雅得參加「未來投資倡議大會」推廣香港優勢，並見證了一連串的具體合作成果。

《2024年施政報告》提出政府會大力擴展航空網絡，支持香港國際機場開拓新航點和航班，尤其與「一帶一路」國家民航合作。10月28日，國泰航空恢復往來香港與利雅得的直航客運航班，我跟隨代表團出席了啟航儀式，見證香港配合國家「空中絲綢之路」建設。這是國泰集團第27個「一帶一路」城市航點，進一步豐富香港往來中東地區的航線。就觀察來回兩程航班，均見機艙滿員。我與部分乘客交談，除了團員外，亦有不少香港及來自東南亞的乘客乘搭，亦有外藉人士前往利雅得定居。可見這航線的客源群多樣化，市場對往來亞洲地區與沙特阿拉伯有殷切需求。

新航線開通象徵了香港與中東地區之間日益緊密的聯繫，有助進一步加強香港與沙特等「一帶一路」沿線國家的貿易暢通。2023年，香港與海灣阿拉伯國家合作委員會成員國的雙邊貿易總額達1,692億港元，較五年前增長超過50%，可見兩地經貿合作前景廣闊。2023年，與沙特阿拉伯的貿易總額為106億港元。細看貿易分類，香港與沙特阿拉伯的貿易逾半為通訊設備及零件，共51億港元。其他大類如珠寶、鐘錶則共8.5億港元。這些貿易類別多以空運運輸，而香港與利雅得開通直航，可以為香港進出口業提供多一個直接選擇，有望帶動兩地貿易。

《2024年施政報告》亦提到與「一帶一路」主權基金合作，爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產。是次利雅得之行，香港金融管理局(金管局)與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）簽署備忘錄，共同設立規模達10億美元的新投資基金，投資與香港製造業、再生能源、金融科技和醫療保健等領域，促進與香港和大灣區有聯繫的企業在沙特阿拉伯當地發展。公共投資基金於2023年在全球各類資產上投資了315億美元，是2023年全球支出最活躍的主權財富基金。

除此之外，訪問團亦見證兩隻在沙特阿拉伯交易所上市、追縱港股的交易所買賣基金 (ETF)，意味著沙特阿拉伯資金可透過這兩隻基金間接買賣港股。兩隻交易所買賣基金由香港兩家資產管理公司(注：恒生投資及南方東英)與當地不同合作夥伴發行，各有不同特點。其中一隻是據當地夥伴篩選出恒生指數中符合伊斯蘭教義的企業並作出跟縱。在上市儀式中，我與當地資產管理業界人士交流，當中有人分享個人經驗認為跟隨伊斯蘭教義的投資比一般指數回報要高，故此他相信這交易所買賣基金也會受到當地歡迎。另一隻交易所買賣基金則追蹤恒生指數。兩隻交易所買賣基金的特點是，入場門檻很低，可以低至十沙特里亞爾(約21港元)，容許當地居民也參與到香港股市的增長機會，除了實施「資金融通」外，更體現了「小而美」。港交所亦宣佈在利雅得開設辦事處，更直接地推動兩地的金融合作，為「一帶一路」倡議的「資金融通」增添更豐富的內容。

在創科方面，訪問團亦取得不少成果。香港科技園公司與未來投資倡議（FII）研究所及風險資本Beta Labs簽訂合作協議；多間香港初創科技企業亦與中東企業簽署備忘錄或協議，其中包括金融科技、人工智能、低空經濟等。

中東地區是共建「一帶一路」倡議的重要節點，近年積極推動經濟多元發展，為「一帶一路」以至環球市場提供龐大機遇。特區政府已為企業及民間與中東之間搭建了不少橋樑 – 直航、交易所買賣基金、金管局與沙特公共投資基金的合作基金、香港科技園與中東的合作，還有「一帶一路」獎學金等等。展望未來，希望企業和民間可以用好這些橋樑，提升「流量」，與中東地區共同發展。

作者：「一帶一路」專員何力治

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