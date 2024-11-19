Max攻港 ｜華納兄弟Max加強AI個人化體驗　標準月費78元是否吸引？

▲ 華納兄弟旗下的Max今(19日)正式進軍東南亞及港、台市場。

華納兄弟旗下的Max今(19日)正式進軍東南亞及港、台市場。華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）亞太區總裁James Gibbons接受專訪時表示，見到亞洲地區很多人喜愛華納兄弟的電影，喜歡 HBO及DC，但大眾現在更習慣於觀看串流媒體，故有信心拓展至東南亞及港、台市場。



追求國際化質素 香港與PCCW合作

針對不同市場製作的原創節目，對近年Netflix的發展有甚大貢獻。華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）亞太區總裁James Gibbons接受專訪時表示

我們的內容專注於優質的國際娛樂，所以一開始我們並沒有做大量非常本土如韓語或類似的節目。我們追求國際化品質，不會試圖為每個人做所有的事情。

他指，《哈利波特》及《老友記》是好例子。截至今年第三季，該平台全球Direct-To-Consumer (DTC) 用戶數為 1.105 億。



顯然Max對其國際化內容甚具信心，James Gibbons強調讓用戶方便地觀看甚重要，可用自己語言觀看非常重要，故我們的服務將是完全客製化，有字幕和配音。平台上不但有齊適合一家大細的內容，更可透過在地的電訊供應商就能成為會員用戶；又可選擇在電視及不同硬件上觀看。在香港，已落實跟PCCW合作。

定價較低推手機套餐 爭市佔率

東南亞人口眾多，但不少民眾的收入不及歐美地區。Max為搶市場，推出新的收費模式。

在東南亞各地，尤其是印尼、菲律賓，都有很多移動裝置用戶，我們做了一個（全球首次）手機套餐。

簡單而言就是以較低的價格、只限於手機應用程式上觀看的服務，吸引收入較低的用戶。他解釋指，在這些市場內容未必是最重要，而是先要令當地消費者有機會使用產品。若市場反應理想，他坦言會考慮推廣至其他市場。



在爭取市場份額時，打價格戰是普遍方法，就算在香港這成熟市場，Max最基本的收費方案的定價（年費）也較Netflix低。James Gibbons回應指「我們只是設定我們認為合適的價格。」



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