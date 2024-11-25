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醫療科技｜醫局計劃發展第五代臨床系統　涵大數據及AI

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發布時間： 12 小時前

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醫管局表示，轄下43間醫院獲得美國醫療信息管理系統協會，頒發電子病歷應用模式(EMRAM)第七級認證，亦是最高級的認證級別，亦是首次有機構多間醫院同時獲得認證。局方亦表示，正發現第五代臨床應用系統。

醫管局資訊科技及醫療信息部主管張毅翔表示，協會專家走訪香港後，並於不同聯網醫院選取項目，例如跌倒、藥物安全、指揮中心等範疇，如何以數據如何提升服務質素。張毅翔指，今次43間醫院同時獲得認證是史無前例，佔獲得認證醫院一成，亦是美國本土以外，第二多地區的醫院獲得第七級認證。瑪麗醫院副服務總監管陳穎思形容，認證就如餐廳星級認證一般，考核醫護是否真實懂得使用系統。

獲得認證歸功於1991年起發展臨床醫療管理系統系統，至今已經發展至第四代。張毅翔表示，醫管局多年前已能於不同醫院互通病歷，多年以來，透過約100名醫護、以及科技自家發展系統，希望最能設合醫院需要。張毅翔指，國外近年亦一直發現互通病歷，但只是「願望式」，但本港一早已做到。

「當我地話比人聽，佢地都話好勁，好多人講有願望式，但我地一早做到。」

CMS近年加入多個新模組，其中於數個星期前試行，將胸痛患者的心電圖直接以內聯網，提供予胸痛團隊。瑪麗醫院副服務總監、內科副部門主管陳穎思表示，以往需以各種方式例如傳真，傳至胸痛團隊，當中需要多個程序，透過新方式能節省一定時間，可以令病人於90分鐘內完成通波仔要求。

醫管局正發展第五代CMS系統，當中計劃配合人工智能及大數據，希望優化功能，幫助醫生減少重複工序、分流、以及減少錯漏。張毅翔表示，正透過人工智能研發「小精靈」，讓醫生更了解診斷、藥物及化驗結果；亦希望配合手機應用程式HAGO，令病人可以於手機應用程式知道就診的流程。醫管局醫療信息主管彭育華表示，以往均會提供藥物、病歷等資訊予醫生參考，不過隨著科技發展，希望可更加緊貼病人一連串的就診過程，促進個人化的治療。

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