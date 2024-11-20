食物敏感｜美19歲女子誤食含花生布朗尼慘死 父母忍痛捐器官救4人

【食物敏感／花生／器官捐贈／麩質過敏】嚴重過敏可致死！美國一名患有嚴重花生過敏的19歲少女，於學校食用無麩質（Gluten Free）布朗尼蛋糕後，因蛋糕中含有花生，引發了嚴重過敏反應，最終失救離世。她的父母之後忍痛捐出愛女器官，成功改變了4名患者人生，盼女兒的悲劇可以引起更多人對於食物過敏的重視。

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綜合外媒及《紐約時報》報道，馬拉納塔浸信會大學（Maranatha Baptist University）一年級學生Hannah Glass於今年11月5日，食用校內婦女團體為麩質過敏的學生所準備的無麩質布朗尼蛋糕後，出現嚴重過敏反應，包括有蕁麻疹及嘔吐症狀。Hannah當時立即聯絡父母，並服用過敏藥物，惟情況未見好轉，其後更出現呼吸短促不適、肺部塌陷症狀，並失去意識。

遺愛人間｜家人趕到將女兒送院 救護車曾心跳停頓

據了解，該款布朗尼使用了烤花生粉來替代小麥粉，Hannah咬第二口蛋糕時便已知道蛋糕有問題，並立即聯絡家人。

Hannah父親David Glass憶述指，當時一家人趕到學校，為她注射腎上腺素並急召救護車，現場急救人員亦隨即進行急救，但Hannah完全沒有任何反應，甚至在救護車上突然癲癇發作，心臟停止了幾分鐘。

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遺愛人間｜家人忍痛拆喉 捐器官成功救4人

由於校內無適當救設施，導致錯失最佳救援時間，Hannah到院後確診患有嚴重腦腫脹、身體完全癱瘓，需要戴上呼吸機。

上周日（10日），Hannah父母決定停止生命維持系統，忍痛捐贈器官，最終挽救了4名患者的生命，他們希望這件事可以讓更多人認識過敏危險，並珍惜生命的價值，David亦悲痛表示：

沒有家人應該要感受這種痛苦，假如我們可以在這場深刻痛苦中拯救到其他人，我們便應該這樣做。

遺愛人間｜過敏性休克急救措施

「過敏性休克」是由過敏引起可致命的劇烈生理反應，通常在數分鐘內發生，常見症狀包括發癢腫脹、嘔吐、呼吸困難、頭暈，甚至昏厥。在2019年，香港有350多名患者因危及生命的過敏反應，而被送入公立醫院。而食物過敏是其中一個常見成因：

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遺愛人間｜食物過敏嚴重或可致命

據食物安全中心資料顯示，人體免疫系統對食物中某些物質產生的反應會產生食物過敏，引致過敏的常見食物大致分為以下8種，逾9成食物敏感個案都是由這些食物引起：

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食物過敏的症狀除皮膚敏感、出疹、腸胃不適、腹瀉嘔吐、不停打噴嚏和呼吸困難外，亦有可能會令患者哮喘發作，嚴重或可致命。過敏反應一般在進食後數分鐘至一小時內發生，症狀可持續數天甚至數周。由於現時無法根治食物過敏症，故提醒應避免進食含致敏物的食物。

資料來源：紐約時報、食物安全中心

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