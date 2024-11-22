減肥大作戰｜160磅肥妹激減39磅撞樣女神　網民：遠看王祖賢、近看羅美薇

▲ 內地湖北一名女子用5個月時間激減39磅，瘦身後被指撞樣2女星。

【減肥／瘦身／王祖賢／羅美薇】內地一名女生因為身型肥胖缺乏自信，決心減肥，用5個月時間從72.5公斤（約160磅）減至55公斤（約121磅），前後判若兩人。不少網民認為她減肥後與2位女星王祖賢及羅美薇「撞樣」。

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綜合內地媒體報道，湖北武漢一名劉姓女子從小就較為肥胖，加上一直喜愛高熱量、高油高鹽的食物，導致體重持續飆高，最重的時候高達72.5公斤（約160磅）。她受訪時表示，自己減肥前買衣服都只敢買鬆身衫，拍照時身形也永遠比別人大一圈，因此感到自卑、缺乏自信。

在今年6月，她下定決心正式開始減肥，用約5個月時間成功減下17.5公斤（約39磅），目前體重控制在55公斤左右。她在社交平台抖音上載影片，分享減肥歷程，透露自己最初意圖靠只吃蔬菜減肥，結果卻因為吃得太少而導致脫髮；之後她開始嘗試每天喝一杯黑咖啡抑制食慾，並自己煮食、遠離油膩的食物，同時堅持每天運動，最終成功完成蛻變。

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減肥大作戰｜減肥後撞樣2女星

她的經歷曝光後引起網民關注，目前抖音已累積超過10萬粉絲，更有不少人認為她減肥後撞臉女星王祖賢及羅美薇，紛紛留言「這不就是王祖賢嗎？」、「其實胖胖的時候也能看出王祖賢的影子」、「遠看王祖賢，近看羅美薇」、「感覺更像張學友老婆羅美薇」、「不要在意他人的眼光，你本來就很美」。

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同場加映｜4種血型瘦身秘訣

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文分享，根據「美國自然療法Peter J.D’Adamo醫師」研究的血型療法指出，不同血型有不同的減肥方式，主要分4種血型包括A型、B型、AB型和O型。4種不同血型的人，體質存在差別，因此飲食方式及運動都不建議一式一樣。

各血型建議瘦身指南如下：

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1. 「A型血」人士

胃酸分泌較差，不易消化脂肪含量高的肉類；但對於分解纖維、碳水的消化能力比較好。

腎上腺皮質醇分泌量較高，較容易累積壓力，因此建議比較靜態的活動、幫助放鬆平緩情緒的運動。

2. 「B型血」人士

免疫力及消化系統較好，能分解肉類和蛋白質的酵素較多。

不適宜吃過多澱粉或玉米，否則容易降低代謝能力、使血糖飆高堆積脂肪。

運動可以選擇有氧的慢跑、跳繩等，幫助預防體脂堆積。

3. 「AB型血」人士

A型和B型血的混合，因此分解食物的能力介於A型和B型之間；消化系統比較敏感，建議少吃刺激食物、太辣的食物。

可以優先選擇植物性蛋白質，取代一部分的動物性蛋白質攝取。

運動無論是動態有氧、或是靜態的瑜伽，都很適合。

4. 「O型血」人士

分解肉類蛋白質的酵素是其他血型的三倍多；也因為胃酸多，所以對肉食的消化能力極佳。

建議多吃好油及充足蔬果，減少精緻澱粉攝取，避免心血管疾病。

消化乳製品和豆類的能力較弱，建議適量攝取即可。

運動可交替安排靜態或動態

最後，高敏敏提醒大家，無論是哪種血型，都忌諱一昧的節食，使肌肉量流失；最重要持之以恆。

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