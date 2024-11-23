港鐵男子｜攜3個大編織袋入站疑被職員帶走　網民：可能1個月工資就沒了

▲ 攜3個大編織袋入站疑被職員帶走，網民憂心：可能1個月工資就沒了。

港鐵對乘客攜帶的物品有明確體積規定，但不時仍能見到有人帶大型物品入站乘車。

近日，有人在社交平台小紅書發文，指遇見2名男子攜帶3個裝滿物品的大型編織袋，於上水港鐵站內下月台的扶手電梯附近被職員攔下處理。樓主提醒遊客不要帶大件行李入港鐵：「可能一個月工資就沒了。」

港鐵車廂丨大媽搭港鐵直接推行李車入車廂 網民奇怪：可以拎咁大架上車？

港鐵男子｜乘客攜3個大編織袋入站

樓主以「遊客大件行李入港鐵被抓，可能面臨罰款」為題發文，稱日前於港鐵上水站大堂的扶手電梯處，遇見2名男子攜帶3個大編織袋，港鐵職員正在與其交談。樓主稱，無法確定2為男子是否為遊客，但操普通話，惟好奇「如果是遊客的話為什麼帶著這種包，而且很大的感覺」。

隨後，2名男子被職員帶走，樓主表示「（他們）很可能面臨定額罰款，兩位男士不知所措，可能也不知道有這個規定吧，雖然確實有這個規定，但是我覺得如果真的被罰款的話，真的好可憐」。遂樓主提醒來港遊客，切勿攜帶超過限制的行李進入港鐵，「萬一不好彩被抓，可能一個月工資就沒了」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

港鐵男子｜網民：嚴懲違規運貨

據圖片可見，2名男子在扶手電梯附近被攔下，而後被帶至升降電梯處。因此，有網民猜測職員將其攔下並非攜帶行李過大，而是令其使用升降梯進入月台，「沒有被捉，估計叫佢地搭電梯」。

此事引起網民熱議，不少人表示常於港鐵見乘客攜帶大件物品乘車，「我上次看一個阿叔搬了個折疊床」、「今天見到有人帶單車...大部那種」、「上次看到有人帶的東西像搬家了一樣」、「之前看到有人在港鐵拿小推車運很高的貨都沒人管」。

有人猜測，2名男子可能是「走水貨客」或「多半是走私」，「用地鐵坐貨物運輸」，並表示應該嚴懲，「應該捉！違規運貨物」。

港鐵車廂｜《港鐵附例》規定乘車攜帶物品體積

根據《港鐵附例》運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

港鐵女子｜女子坐電動行李箱至港鐵月台 引網民關注有否觸犯法例？

港鐵車廂｜推車裝2批水果入車廂成功入閘上車 網民笑稱地鐵變「Gogo鐵」

巴士阿叔｜阿叔攜大件物品被拒上巴士 爆粗踢門被車長１招KO

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】