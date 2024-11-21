生活智慧｜全球20大最常用密碼公布　最多人用呢組數字駭客極速破解【附選密碼貼士】

▲ 2024年全球20大最常用密碼公布，逾3百萬人用同1組數字作密碼。

【我的密碼選擇/密碼強度測試/password】為電腦安全性，定時也會要求用戶更改密碼，近日有網絡安全公司發布了《2024全球200大最常用密碼排行榜》，揭示全球用戶設置密碼的習慣，原來普遍都是使用最普通的數字？

密碼強度｜2024最常用密碼TOP20 首位逾3百萬人用

近日網絡安全公司NordVPN及公布了《2024全球200大最常用密碼排行榜》。根據NordVPN的分析，不少密碼都是使用簡單的數字排列和英文。以下為2024年最常用密碼的首20名：

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密碼強度｜簡單密碼增加被駭機會

有資安專家指出，簡單的密碼會增加被駭客入侵的機會，如「123456」此類密碼，駭客短時間內可破解，因此建議大家在設置密碼時，避免使用過於簡單或常見的組合。

密碼強度｜4大選擇密碼貼士

為保障個人帳戶安全性，NOVA提出4項建議，當中避免使用有機會洩露個人資料的密碼組合等，所以大家選擇密碼時要花點心思，不過要記得密碼呀！

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