抗癌勇士｜曾被宣告只剩3個月命　7旬婦罹雙癌20年3度復發靠做好3件事成功抗癌

▲ 曾被宣告只剩3個月命，7旬婦罹雙癌20年3度復發，靠做好3件事成功抗癌。

【乳癌／淋巴癌／抗癌】台灣一名70歲婦人先後罹患乳癌及淋巴癌，且有癌細胞轉移情形，曾3度復發被宣告只剩下3個月命，其後靠做好3件事成功抗癌20年。現在的她已經擁有6個孫子，今年還將迎來50年金婚。

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抗癌勇士｜罹雙癌20年3度復發

台灣癌症基金會11月16日舉行第十八屆十大抗癌鬥士頒獎典禮，當中現年70歲的徐梅清在50歲時被診斷出乳癌合併肝轉移，後來經歷復發，又被診斷出淋巴癌及骨轉移情形。

截至今年，徐梅清的癌症已復發3次，她也經歷了50次化療、42次放療，還服用了15年標靶藥物，治療已成為生活的一部分。

徐梅清曾被醫師宣判兩次死刑，不過她從不放棄，因為姐姐也是乳癌患者，她形容當下心情只有「終於還是來了」，並沒有覺得「為什麼是我」，因此很快就接受面對。

抗癌勇士｜靠做好3件事成功抗癌

徐梅清又提到，抗癌的關鍵是要做好飲食均衡、維持健康作息、養成運動習慣這3件事，「把身體交給醫師，把生命長短交給老天爺」。

為感謝上天厚待讓她活下來，她擔任醫院志願者10多年，並將抗癌經歷分享給其他病友，幫助他們走過低谷。

我覺得非常快樂，因為你在療癒別人的同時，也療癒了自己。

抗癌20年來，現時徐梅清已擁有6個孫，今年更將喜迎金婚。她設定康復計畫，每天7點固定起床曬太陽，也與親朋好友定期聚會，維持好心情。短短三個月，她的體重已經從39公斤（約85磅）增加到49公斤（約108磅）。

她表示，自己身體雖然受病痛所苦，但仍維持樂觀心態度日。儘管副作用導致雙腳大腳趾溝裂開而疼痛不已，走路留下血腳印，她仍轉念想「我還活著，多麼幸運」！

乳房檢查｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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乳房檢查｜自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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淋巴癌｜病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害造血系統時，患者更會出現貧血、瘀腫及感染等現象。可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴癌有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌成因，但近年研究報告顯示，以下一些風險因素會增加患上淋巴癌的機會：

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血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生曾接受訪問表示，淋巴瘤平均發病年齡為50歲，近來有不少案例更是歸納在20至30歲族群之中，年齡層非常輕。雖然年輕患者較容易治癒，化療長遠可能會對心肺造成損害；反觀65歲以上年長者，但年紀、身體狀態，以致劑量標準難以掌握，根治機率也相對較低。

要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。

資料來源：台灣癌症基金會

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