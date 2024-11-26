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網絡熱話｜00後女生一天打4份工年儲10萬　日睡4小時直言：工作就是為賺錢【附各年齡「最佳睡眠時間」】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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【兼職／存錢／睡眠時間】內地一名00後女生為了賺錢，不惜打4份工，每天只睡4個小時，成功在1年內存下10萬元人民幣（約港幣10.7萬元）。她表示自己從小就有存錢習慣，更強調這不是第一個存下的10萬。

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網絡熱話｜為賺錢日睡４小時打４份工

綜合《紅星新聞》、《錢江視頻》等內地媒體報道，2001年出生、現年23歲的小王在職業學校學習了烹飪，目前正職是在餐飲公司打工，每天早上5點半開始工作、下午5點半下班，之後再分別在戲院及糖水舖兼職。她透露，2份兼職皆為時薪工作，其中戲院逢周三排班，糖水舖則每周日排班，排好戲院的上班日期後，剩下的日子便可以安排給糖水舖。

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此外，小王還有做自媒體的工作，碰上淡季兼職沒有排班的時候，也會在街上擺攤賣小玩具。她表示，自己有時會利用正職工作的午休時間，整理貨物和進行直播，分享擺攤要賣的東西，偶爾接單幫人上門餵貓。一般而言，小王的兼職工作都是在晚上11點左右結束，她大約11點半回到家中，晚上12點半左右睡覺，第二天凌晨4點40分便起床，一個月的收入合共約1萬元人民幣（約港幣10,750元）。

小王平日會在抖音上分享自己打工的生活片段，目前已累積5.4萬粉絲。提到一開始做兼職原因，她表示是因為正職工作壓力大、工時長，沒有機會與同齡人或興趣相投的朋友見面，所以希望透過兼職接觸不同的人，調節心情，宣洩壓力。小王指，自己因為兼職遇到很多有趣的人，且需要跟不同人溝通，因此也學到了一些溝通技巧。

網絡熱話｜不兼職會活得更累

她的經歷被報道後一度登上微博熱搜，引起網民關注，不少人認為她的生活太過辛勞，紛紛留言表示「身體真的吃得消嗎」、「過勞就是另一個新聞了，珍惜自己吧」、「太辛苦了，關注身體健康」，但亦有人大讚其毅力：「好厲害，有志者事竟成，這一刻具象化了」。對此，小王直言「工作就是為了賺錢」，並表示如果沒有去兼職，正職的月薪僅有2,000元人民幣（約港幣2,150元），會活得更累。她也承認工作確實累，「但你賺到了，再累一點也不會怎麼樣。」

更多相關報道：睡眠時間｜每日瞓幾多先夠？專家揭各年齡「最佳睡眠時間」　警告：睡眠不足惹百病【附瞓美容覺4大貼士】

睡眠時間｜各年齡層的建議睡眠時間

台灣營養師吳映澄在其Facebook專頁發文，指不少都市人有失眠問題，尤其是打工仔經常會有睡不飽的煩惱。針對每人每日要睡多少時間，營養師吳映澄引用美國國家睡眠基金會（NSF）的建議睡眠時間作為指標，指出不同年齡層的人所需的睡眠時間都不一樣，單是新生嬰兒與成年人的睡眠時間就可以相差兩倍：

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吳映澄提醒，嚴重睡眠不足會影響身心健康，有研究指出睡眠不足會導致肥胖、高血壓、糖尿病和其他免疫系統疾病等。然而心理健康方面，亦有可能會導致焦慮症、抑鬱症、妄想症等，甚至會因為精神不振而出現幻覺。她補充，睡眠對於發育中的兒童很重要，睡眠不足可能會導致過動，或過往有研究證實會影響兒童身高。

資料來源：《紅星新聞》、《錢江視頻》、抖音

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