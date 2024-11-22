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男神走樣丨46歲前TVB小生近照曝光被指中年發福　網民嘆:男神變中坑

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 小時前

最後更新： 17 小時前

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【陳智燊/宋熙年/中年發福】現年46歲的TVB前小生陳智燊與華姐冠軍老婆宋熙年於上海遊玩，期間更被妻子拍片放上網。影片一出，不少網民卻將焦點放在他走樣的身材，驚嘆他由昔日型男頓變發福的中坑。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜經常捱夜易腎虧氣血差　中醫拆解男女不育成因大不同

早年曾於TVB明珠台英語節目《港生活·港享受》任主持的陳智燊，一向給人感覺官仔骨骨，一臉斯文。不過，陳智燊近日與愛妻宋熙年到上海外灘遊玩打卡，期間後者用手機拍攝老公，並要求陳跟從自己指令，陳於是擺出不同趣怪姿勢，其「趷Pat動作」更成功哄得老婆非常開心。宋熙年上載影片於社交帳號時，更寫道：

有時候兩夫妻對話是不需要有營養的，無無聊聊，好像兩個小孩也挺開心！外灘夜景真美，突然想幫老公拍照，大家覺得其他的pose 還可以吧？ @JASON陳智燊 為什麼突然那麼聽話？

影片曝光後，不少網民大讚陳智燊相當配合老婆，是好老公，不過亦有網民指陳智燊整個人似乎發福了不少Z，大嘆歲月無情，「哇，帥哥老了」、「有中年肚」、「好胖」....

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曾擁40吋胸肌

其實陳智燊過去亦曾積極操肌，過去接受傳媒訪問時便曾自爆自己曾透過地獄式操練，練出40吋胸肌。他更分享健身秘訣，便是十分注意蛋白吸收，而且一個星期至少跑三至四日步及做GYM。

每日都要食十幾隻蛋，同埋食多啲雞胸，吸收多啲蛋白質。

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兩公婆傳月吸金60萬

藝人陳智燊（Jason）與宋熙年（Sarah）於2016年拉埋天窗，其後2人分別於2018年及2019年約滿tvb，離開大台後更全職轉型做KOL，密密接廣告及經營YouTube頻道《SARAH & JASON》，有傳月入高達60萬。

結婚8年的倆口子，共育有2兒子，一家四口幸福滿載。平日兩人工作多繁忙，每天必定抽時間陪伴兒子享受親子樂，見證兒子們的成長。

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