一人一花2024｜矮牽牛種植3大易犯錯誤 　專家教開花後勿做1事【附4大貼士】

【一人一花2024/矮牽牛/康文署/種植貼士】康文署「一人一花」計劃又嚟！今年主題花是矮牽牛，根據過往經驗，不少學生和家長在種植過程中遇到困難，導致花苗未能健康成長。為了避免歷史重演，TOPICK特別邀請專家分享種植貼士和禁忌，幫助大家順利培育出美麗矮牽牛。

在現今社會，環保意識日益增強，校園綠化運動成為提升學生環保意識的重要途徑。康文署舉辦「一人一花」計劃，每年向參與計劃的中小學、幼稚園及特殊學校學生派發花苗，正是鼓勵學生參與綠化活動的一個良好平台。

▲ 一人一花2024計劃，矮牽牛種植3大易犯錯誤，專家教開花後勿做1事。（陳慧安攝）



一人一花2024｜矮牽牛與牽牛花無親緣關係？

矮牽牛（Petunia hybrida），又稱碧冬茄或番薯花，屬於茄科（Solanaceae）矮牽牛屬（Petunia），原產於南美洲。這種多年生草本植物通常作為一年生花卉栽種。儘管名字中有「牽牛」，但矮牽牛與旋花科的牽牛花並無親緣關係，僅因其花型似牽牛花，呈喇叭狀而得名。

矮牽牛的高度可達約50厘米，全株披有軟毛，枝條柔軟且肥厚，具有匍匐半蔓性。葉片呈卵形，花朵則從花腋處生出，形狀如漏斗或喇叭。花瓣的邊緣可平坦或波狀，花色多樣，包括白、紅、紫、黃、粉紅及紫藍，色澤深淺不一，並有各式條紋、網紋、鑲邊和星形雙色混合的品種，展現出豐富的觀賞價值。

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一人一花2024｜矮牽牛生長習性及護理

「香港鮮花盆栽批發聯會」主席賴榮春表示，矮牽牛是一種適合在家中栽種的花卉，因為它一般都在溫室中大量培育。這種花喜愛陽光，應放置在窗台或陽台，定時給予日照，但要避免強烈的陽光直射。栽種時需注意通風，因為矮牽牛的枝葉茂密，若環境悶熱潮濕會影響生長。

在澆水方面，賴主席教導春天潮濕的天氣，大約2-3天澆一次；6-7月炎熱天氣，每日都要定時澆水；11月-12月，大約1-2天澆一次。開花後不應直接將水澆在花上，而是用噴壺噴灑於泥土中，並且要控制水分，避免過度施肥，特別是在開花期間。

而且要及早摘除凋謝的花朵，以促進花芽的生長，延長花期。賴主席還透露一個小秘訣︰

可以用過濾水澆花，隔絶雜質的水可助土壤吸收更快；隔夜水喉水澆花，可以減少水中的氯氣，讓花開得更美觀。

最後，如果想導絶小昆蟲，只要在盤下放一個底盤，噴少許驅蚊劑即可！

一人一花2024｜4大種植貼士

第一要通風，第二要透氣，第三要溫度適中，不能過高，第四就是濕度，濕度決定了這種花的生長速度。如果水分不足，會看到花垂下，這時我們只需將花的底部放在水中浸一浸即可。

發芽最佳溫度：18℃ - 25℃

生長最佳溫度：20℃ - 38℃

日照：宜置於窗台或陽台，定時給予日照

澆水：根據季節天氣，太乾或太濕都不宜。春天約2-3天澆一次，夏天每日澆水，11月約1-2天澆一次。

一人一花2024｜3大種植禁忌

1.勿將盆栽搬來搬去

小朋友喜歡將盆栽在吃飯時搬到飯桌，睡覺時又搬到睡房。搬來搬去對盆栽的生長不好。植物應放置在同一個方向，習慣了日照和通風的位置後，千萬不要移位。

2.勿用口噴灑植物

小朋友有時貪玩，刷牙時會將口中的水直接噴到花上，這樣用力噴的壓力太大會弄斷花枝。

3.開花期勿施肥

很多人誤以為在開花期間添加花肥可以讓花開得更燦爛；但其實開花期間施肥會影響花的生長。

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