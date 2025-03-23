小學功課｜小學數學題「11盞燈關掉4盞剩幾盞燈」　全班答「7」錯晒！

▲ 小學數學題 「11盞燈關掉4盞剩幾盞燈」，學生答「7」全錯，老師公布正確答案。

【數學難題/小學數學題/數學IQ題】不少數學題都充滿陷阱，考起學生！近日有網民分享一道小學數學題，「教室裡有11盞燈，關掉4盞燈後，教室裡還剩幾盞燈？」學生們以為是簡單的加減數，紛紛寫下「7」作答案，怎料全班都答錯！

小學數學功課｜小學數學題「11-4=7」被指錯

據《網易》報道，最近一道小學數學題引發網民討論，該題目是「教室裡有11盞燈，關掉盞燈後，教室裡有11盞燈，關掉4盞後，教室裡還剩幾盞燈？」班上的學生都列出「11-4=7」的算式，並寫下「7」盞作為答案，結果全班答錯。

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小學數學功課｜老師公布答案

老師其後公布答案，原本題目要計算的是「教室裡有幾盞燈」，而非「教室裡有幾盞正在亮著的燈」，所以不論關掉多少燈，答案都會是11盞。老師指，題目要求學生要「打開思維空間」，提醒他們勿要專注於算式本身。需仔細理解問題本質。

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小學數學功課｜網民批評題目像是中文題

答案公布後，不少網民批評該題目與數學無關，更像是中文題，對練習運算毫無幫助，不過有網民指該類題目本身就不是考驗學生的計算能力，而是考驗理解力和邏輯推理能力。

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