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巴士乘客｜男子用巴士安全帶整封鎖線　阻人通行被批：又要勞煩車長

社會

發布時間： 11 小時前

最後更新： 11 小時前

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男子用巴士安全帶整封鎖線，阻人通行被批：又要勞煩車長。

合理佩戴安全帶才能保障乘客的乘車安全。近日，有人於Threads發帖，指與友人搭乘巴士時，對方坐在上層靠過道座位，佩戴安全帶時，他將其拉至過道另一側，扣在隔壁座位的安全鎖扣上，網民批男子此舉阻人通行。

巴士乘客｜安全帶橫跨過道

據圖片及影片可見，樓主與有人坐在巴士上層左側靠過道座位，他坐在友人後方，惟見友人靠在椅背上，將安全帶拉至過道右方座位，將其繫扣在該座位的安全做扣上，安全帶橫跨過道，若後方乘客提前落車，將會被其阻擋通行。

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巴士乘客｜網民批乘客此舉阻人通行

此事引起網民熱議，紛紛批評該乘客行為，「阻住晒」、「知唔知阻到人？」、「又要勞煩車長處理」、「以為好有趣」、「估到真係流量密碼」、「戇X求關注？」、「學車搞笑影片常見情節」、「準備上太空 ？」、「反社會人格」、「弱智仔先咁做你係咪弱智仔？」。

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