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滙豐銀行慈善基金致力關顧長者 伙拍「鑽的」提供過千次無障礙義載

特約

發布時間： 2024/11/20 14:30

最後更新： 2024/11/20 14:49

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政府統計處最新的基線人口推算顯示，香港65歲及以上長者比例將會由2021年的20.5%上升至2046年的36.0%。隨着人口老化的加劇，不少基層長者在生活上會面對各種的挑戰，尤其行動不便的獨居長者，未必能輕易外出，令他們減少與社區的連繫，容易感到孤立和疏離。滙豐銀行慈善基金一向以關愛長者、扶助弱勢社群為目標。為推動社區關愛共融，全力支持「鑽的社區義載」服務，為基層長者提供點到點無障礙的士義載服務，方便他們外出覆診及善用社區醫療設施，重建他們與社區的聯繫，提升長者身心健康。

滙豐 X 鑽的支持無障礙點對點義載 幫助長者融入社會

滙豐銀行慈善基金，致力關顧長者，提升他們的抗逆力，亦透過與不同機構合作，幫助他們應對當前的挑戰，提升身心健康，為迎接未來挑戰打好基礎。因此，基金希望透過與鑽的慈善基金合作，為行動不便的基層長者提供無障礙跨區點對點社區義載服務。期望在一年內，提供1,500次義載服務，並支援鑽的慈善基金擴展服務網絡，為超過一萬名住在安老院舍或偏遠地區的基層長者提供服務。他們主要是獨居或雙老的基層綜緩長者，缺乏家庭支援、有經濟困難及長期病患等問題，是社會上最貧困無依的一群。

滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝（William）表示：「關愛長者一直是滙豐銀行慈善基金的重點範疇之一。香港很少有社福機構提供跨區無障礙義載服務，而『鑽的社區義載』計劃正可以在這方面填補服務缺口，特別是住在偏遠地方的長者免被『疏離』，令長者得到社會的關懷。」

「鑽的社區義載」服務遍及全港九新界，甚至部分離島地區，幫助行動不便的長者可以安心出行。

義載服務遍及全港九新界和離島 望長者安心出行

鑽的（香港）有限公司是香港首間為輪椅使用者提供點對點接載服務的社會企業，創辦人及行政總裁梁淑儀（Doris）多年前因照顧患病的媽媽，才發現市面上雖然有很多可供輪椅直接上落的客貨車接載服務，但其安全性和衛生情況並不理想，收費亦較的士高昂，於是啟發她創辦「鑽的」，並於2016年成立慈善基金，提供「鑽的社區義載」，讓基層乘客分享高質素無障礙交通服務。Doris表示：「特別是在疫情期間，長者或是長期病患者需要乘搭公共交通工具到醫院覆診時，會增加感染的風險。『鑽的社區義載』提供不限於鑽的的專業無障礙的士服務，為基層長者、輪椅使用者及照顧者隨時隨地提供安全的跨區點對點義載，是十分適時的慈善計劃。」

鑽的（香港）有限公司創辦人及行政總裁梁淑儀（Doris）於2016年成立慈善基金，提供「鑽的社區義載」，讓基層乘客分享高質素無障礙交通服務。

Doris續指：「非常感謝滙豐銀行慈善基金贊助『鑽的社區義載』，除了使更多長者受惠，透過與滙豐銀行慈善基金合作宣傳，也讓更多人認識到『鑽的社區義載』計劃。」自2020年9月起，這個計劃的受惠地區已遍及全港九新界，甚至部分離島地區，至2024年初接載的輪椅乘客更達2,000人次。

同理心司機及滙豐義工全力支持義載

「社區義載計劃」當中最困難的除了是要籌募捐款外，招聘有質素及具有同理心的義載司機也是一大挑戰：「為了讓服務保持質素，所有『鑽的』司機都會經過悉心的甄選，更需要報讀同理心駕駛訓練課程，最近我們已增加17 位合資格的新司機投入服務。」Doris期望社區繼續關注人口老化等議題，更多機構提供無障礙的設施和服務，携手創造真正共融的社會。

William 亦補充：「為了進一步推廣義載計劃，在2025年我們會聯同『鑽的』舉辦義工日，滙豐義工會探訪受惠的老友記，送上關懷。」

「鑽的」司機運用專業知識及技巧協助服務使用者安全上車，讓他們能夠安全、安心地享受路程。

受惠長者盛讚義載服務專業貼心

Doris分享了其中一位受惠者的體驗：「長者阿儀因腿部機能退化，原本照顧她的90多歲母親也無力照顧，加上經濟困難難以聘請陪診服務，獨自使用公共交通工具覆診時都感到十分吃力。為了解決這個問題，頤養院為她安排了『鑽的社區義載服務』，阿儀使用後表示服務令她感到安全和舒適，並讚揚司機的禮貌與專業，亦減輕了家庭的經濟壓力。」

「鑽的社區義載」服務受惠長者由40個安老院舍或社福機構轉介，想預約有關的義載服務，歡迎致電預約熱線(852) 2760 8771。

滙豐致力提高長者理財及防騙意識  支持頤年智滙理財課程

除了支援鑽的社區義載計劃，滙豐銀行慈善基金希望為長者增進理財知識，使他們能夠妥善規劃和管理財務，亦全力支持長者學苑計劃下最新推出的「頤年智滙理財課程」。

全新的頤年智滙理財課程幫助長者作出財務決策、提升他們對金融科技的認識，以及防範詐騙。

William表示：「我們希望全面支援長者的身心健康。除了解決長者交通方面的困難，我們亦希望提升長者的理財能力，增加理財知識以防受騙。長者可以透過長者學苑的課程審慎掌握財務管理知識，引入金融科技以便利日常生活，並促進同伴互相學習。」課程預計在2024至25學年於約60間長者學苑推行，並在未來3年推展至共約180間長者學苑，以提升長者對日常金融科技應用的認識，以及防範網絡詐騙。

有關頤年智滙理財課程，歡迎瀏覽有關網頁 或聯絡各區長者學苑聯網報名。

滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝（William）（左一）及滙豐香港區人力資源主管鄭文婷 （右一）表示基金希望在關愛長者支援項目方面做得更全面，引入金融科技以便利日常生活，並促進同伴之間互相學習。

（特約）

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