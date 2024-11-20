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升中面試｜港華僅43個自行收生學額　校長親授面試貼士及1方法增入學機會

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/11/20 14:20

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港華僅43個自行收生學額，想入讀的學生要留意校長的面試貼士！

香港華仁書院/港華/升中面試】香港華仁書院（Wah Yan College Hong Kong），簡稱港華，是香港一所著名傳統男校。每年的升中派位都競爭激烈，收到超過400位的自行收生申請，上周的中一入學簡介會校長親自回答應如何應對面試，增加成功機會。

升中面試︱校長分享增入讀機會方法

香港華仁書院秉承耶穌會的辦學理念，以培育領袖為要務，乃一所逾百年歷史的天主教男校，於上周六(16日)舉行中一入學簡介會，吸引了超過1,400人次登記出席。撇除其聯繫小學——番禺會所華仁小學的預留學位，香港華仁書院約有65個學位供非華仁小學生就讀，當中43個為自行收生之學位。家長可透過學校網頁下載自行收生報名表格，由明年1月2號至16號交回表格，面試將於3月15日進行。香港華仁每年收到400多份自行收生申請，於叩門階段亦有多達200份申請，競爭激烈。因此校長陳偉倫博士認為心儀本校之家長，應於自行收生及中央派位選項中皆填報香港華仁，好使學校更易掌握學生資料，成功入讀機會較大。

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升中面試︱港華推全人發展強調兄弟情

坐落港島區，為資助學校中面積第二大之校舍，但香港華仁書院每級只設四班，因此學生能擁有更多機會發揮所長，有利學生成長。學生面對繁重課業的同時，亦非常享受多采多姿的校園生活。此外，校方亦強調學生要懂得演繹華仁獨特的自由，以發掘不同的學習機會， 成就真正的全人發展。

簡介會亦設學生分享校園點滴環節。中六胡同學中一派位時已派第一志願中學, 但最後仍「叩門」華仁，皆因他被校園氣氛吸引。回望過去六年， 他感激學校讓他做到「學會學習」，並在不同的學習經歷中找到自己的理想。中五的葉同學為現任田徑隊隊長，他深深感受到華仁真摯的兄弟情。同伴的鼓勵推動他敢於接受新挑戰。

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中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好

升中面試︱校長分享面試

被問及如何準備面試，陳校長鼓勵學生要真誠應對，好讓老師能觀察到學生真實性情，判別是否適合耶穌會的辦學模式及理念。陳校長強調華仁不是一所「倒模」學校，挑選新生時不會鎖定某類擁有特定強項的學生， 反而希望學生有不同的故事、喜好，以使同學間有不同的火花，繼而一起成長。

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