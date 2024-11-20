尿液顔色｜食物可能改變尿液顔色？醫生教看5種小便顔色自測健康　1種色恐是腎病徵兆

▲ 食物可能改變尿液顔色？醫生教看5種小便顔色自測健康，1種色恐是腎病徵兆。

【尿液顔色／小便／腎病／肝臟】尿液顔色可以反映身體健康狀況。台灣有醫生指出，不同的尿液顏色可以反映身體的水分狀況、飲食習慣、藥物影響，甚至潛在健康問題，並教大家透過5種小便顔色，自測身體健康狀況。

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尿液顔色｜食物可能改變尿液顔色

台灣泌尿科醫生陳忠佐在Facebook個人專頁發文指，一名老伯因疑似血尿前往就醫，經驗尿及身體檢查後，發現是因為最近連續幾天進食新抱買的進口藍莓，導致尿液顔色改變。

陳忠佐醫生表示，一般情況下，健康身體排出的尿液會呈現淡黃色或透明淡黃色；有時食用某些食物可能改變尿液顏色，常見的藍莓、甜菜根、火龍果、蘿蔔、芭樂等食物都可能改變尿液顏色。

其主要原因是食物中的色素、化學成分經過代謝，會隨著尿液排出身體。當食物的色素被完全代謝或排出體外後，尿液的顏色就會恢復正常，不需要太擔心。

尿液顔色｜5種常見尿液顔色自測健康

不過陳醫生亦提醒，不同的尿液顔色變化，背後可能暗藏健康問題，並教大家分析5種常見的尿液顔色，來自測身體健康狀況。

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1.淡黃色或透明淡黃色

是正常健康的尿液顏色，表示身體水分充足且代謝正常。

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2.深黃色或琥珀色

通常表示身體可能處於脫水狀態，應多補充水分。當身體缺乏水分時，腎臟會重新吸收更多的水分以維持身體的水分平衡，導致尿液中的廢物和色素濃度提高，尿液顏色變深。

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如果攝取足夠水分後尿液的顏色仍然偏深，建議應立即就醫。

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3.粉紅色或紅色

如果排除食物因素，尿液呈現粉紅色或紅色，可能是血尿的徵兆。這表示尿液中可能含有紅血球，很可能是由於泌尿系統出現損傷、感染、腎臟或膀胱疾病或其他異常，建議立即就醫。

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4.茶色或深啡色

可能是肝臟或膽囊問題，如肝炎、膽道阻塞或黃疸。如果肝臟或膽囊出現問題，膽紅素可能無法正常代謝或排出，進而進入血液並隨尿液排出，使尿液顏色加深，導致尿液轉變為深啡色，建議立即就醫。

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5.乳白色

通常是尿道感染的徵兆，也可能是尿液中含有膿液。當身體對抗感染時，白血球會進入感染部位，包括泌尿系統；這時候尿中可能含有白血球、膿液、細菌或蛋白質，使尿液看起來混濁，建議立即就醫。

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陳醫生强調，當尿液出現異常顏色，可能是身體提醒已經出現潛在健康問題。他建議要定期觀察尿液的顏色，是維持健康簡單且重要的一步。若發現尿液顏色持續異常，應盡早諮詢醫生，以便進一步檢查與診治。

同場加映：慢性腎病5大階段

腎臟內科專科醫生鄧智偉曾分享指，蛋白尿代表腎臟可能出現病變、腎功能退化，可視為慢性腎病的警號，當中可分為5階段：

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資料來源：台灣泌尿科醫生陳忠佐

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