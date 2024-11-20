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名人養生丨70歲鄔友正自爆2次患癌驚魂　一度被判患末期前列腺癌：大不了上天堂

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2024/11/20 12:42

最後更新： 2024/11/20 13:17

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【鄔友正／前列腺癌／肺腫瘤／肺癌】現年70歲的鄔友正自開通小紅書帳號後，便經常語出驚人，繼指老婆前港姐冠軍翁嘉穗「好貪錢」後，近日更自爆過去曾有2次患癌驚魂，一度被誤診前列腺癌末期，又有一次差點以為自己患肺癌。

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Sick問識答｜經常捱夜易腎虧氣血差　中醫拆解男女不育成因大不同

鄔友正於小紅書以「人生最重要的兩樣寶貝」為題，發帖指自己是新移民出身，而且曾住公屋7樓最頂層，「沒有電梯，每天都要行樓梯上落」，雖然貧困，但他卻形容是福氣，因這段時間正正令他得到不少歷練，並令他發覺到人生最重要的是兩様寶貝，分別是健康的身體同愉快的心情。

鄔友正指，曾見過不少人因「太忙、冇錢、冇決心及目光唔夠長遠」失去這兩様寶貝，到後悔時為時已晚，包括他已過逝的母親。

悔之已晚，包括我患糖尿病的媽媽！我媽媽50多歲得到糖尿病，一路不斷併發其它疾病，渡過非常痛苦的10年，甚至失去了寶貴的生命！

鄔友正又分享經驗之談，指自己無論遇到甚麼困難，都覺得能活着就是最幸福，為保2大寶貝，不惜有所取捨:

犧牲工作時間，不天天加班，仲要留時間來做運動，寧願減少收入！減少社交應酬，多在家煮健康餐，留多些時間做運動！

鄔友正更自爆68歲那年，因前列腺發炎在深圳照MRI，當時有醫生對他說，他患上前列腺癌末期需立即醫治，而他當下的反應是:

我真係好樂觀，我完全唔驚，大不了就去醫，醫唔好大不了就上天堂，心情依然愉快！

其後在69歲那年，鄔友正再爆「肺癌驚魂」:

照到肺部有個腫瘤！我家庭醫生好緊張，覺得肺癌機會好大！

慶幸經過檢查後，鄔友正補充指2次均是虛驚一場，但經過以上事件，令他更覺得健康身體及愉快心情，這2大寶貝是非常重要。

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曾捲兩女爭一男風波

1997年港姐亞軍李明慧認識了鄔友正不久，便公布訂婚消息，惟沒多久，即傳出同屆港姐冠軍翁嘉穗偷偷和鄔友正約會，訂婚最終不了了之，其後翁嘉穗與鄔友正成婚。二人婚後一直相當恩愛，至今結婚25年，而且育有2子。

鄔友正保養心得

現年70歲的鄔友正曾公開保養心得:

我不抽煙，不喝酒，盡量不應酬，食得健康，勤練詠春，跳舞，拉筋，舉重，游泳，唱歌等等！當然注意飲食，不過偶然也享受一下垃圾食物！

開通小紅書後風波不斷

鄔友正今年開通小紅書後，便積極發帖，而且早前更因發表有關感情的文章，致激嬲老婆，並以「太太生氣了」為題發文，指隨時可能因此要暫別小紅書了。

昨晚收到太太訊息，對我前天發出的文章很不滿，從她的文字感覺到滿滿的怒火！今天急急從澳門開車經港珠澳大橋返香港慰妻！過兩天國慶假期，我們全家出外旅遊十天，所以這兩天一定要撲熄怒火，否則假期會打水漂了！

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同場加映:6大前列腺癌症狀

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同場加映:肺癌常見6大症狀

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