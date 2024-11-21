洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留

▲ 韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶 5款清潔力高滋潤不殘留

【洗面奶／泡泡潔面乳／消委會推薦／韓國熱賣】洗面奶是每日用作清潔皮膚的必需品。韓國消費院日前搜羅2024年度10大熱賣泡沫潔面乳，並對樣本進行5大項目評測，發現有5款在清潔力方面表現優良；另外有3款整體表現最令消費者滿意，及3款性價比最高。

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韓國消費院在11月19日發佈「2024-20期」產品比較資訊，本次測試對象為「泡沫潔面乳」。消費院針對1000名在過去2年內購買並使用泡沫潔面乳的20至59歲消費者進行調查（2024年4月），精選出消費者最愛的10大品牌產品，對樣本進行清潔力、使用感和成分安全性等方面的測試和評估。

10款泡沫潔面乳產品：

「Nature Republic」Snail Solution Foam Cleanser

「Neutrogena 露得清」深層淨化洗面乳

「Dr.G」Green Deep Pore Clear Foam

「THE FACE SHOP」濟州火山泥毛孔潔淨洗面乳

「Round Lab」1025 Dokdo Cleanser 獨島弱酸性保濕潔面乳

「Manyo Factory」Deep Pore Cleansing Soda Foam 深層毛孔潔面蘇打泡沫

「SHISEIDO」SENKA專科 日本皇牌保濕洗顏泡泡洗面奶

「AHC」Prep+Reset Cleansing Foam

「innisfree」Volcanic BHA Pore Cleansing Foam 火山泥毛孔調理潔面乳

「Happy Bath」Micro Micellar Deep Cleansing Foam

5大評測項目包括：

清潔力（去除卸妝油、防曬）

使用感（泡沫產量、易沖洗能力、泡沫殘留量、皮膚滋潤柔軟度）

標簽及成分（產品容量、致敏成分標示；防腐劑、重金屬成分）

環境影響（有害物質、易回收程度）

性價比（每10毫升/克的價格）

整體表現一覽：

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洗面奶推薦2024︱5款清潔力表現良好

韓國消費院對10款洗面產品的清潔性能按照「優秀」、「良好」和「普通」進行評級。測試結果顯示，10款產品對於卸除油分（卸妝油）的表現均獲得了優秀等級；但對於防曬霜的去除能力存在差異，有5款產品未能徹底清潔，被評價清潔力為「普通」。

另外5款被評價表現良好的產品則包括「Manyo Factory 深層毛孔潔面蘇打泡沫」、「SHISEIDO SENKA專科保濕洗顏泡泡洗面奶」、「AHC Prep+Reset Cleansing Foam」、「innisfree 火山泥毛孔調理潔面乳」、「Happy Bath Micro Micellar Deep Cleansing Foam」。

洗面奶推薦2024︱3款「整體滿意度」最佳

在使用感評估項目中，以5分制顯示消費者在使用產品時的感受，包括泡沫殘留感、洗後滋潤感等方面。結果顯示，產品之間的「整體滿意度」存在差異，最低為3.1分，最高為3.8分。其中，「Manyo Factory 深層毛孔潔面蘇打泡沫」在洗淨能力方面獲得4.2分、整體滿意度3.8分的最高評價。其次還有「Nature Republic Snail Solution Foam Cleanser」及「THE FACE SHOP 濟州火山泥毛孔潔淨洗面乳」，也被評價為消費者滿意度較高的產品。

洗面奶推薦2024︱所有經測試產品均符合安全標準

韓國消費院根據《化妝品安全標準等規定》（食品藥物安全部公告第2024-9號）及《化妝品法》第10條（法律第18448號），對10款產品進行成分安全及標簽指示檢測，包括檢查產品在限量使用的滅菌防腐劑（CMIT/MIT、對羥基苯甲酸酯等），及6種對人體有害的重金屬（鉛、砷等）是否符合標準。經檢測，全部產品均符合化妝品安全標準，同時亦符合致敏成分標籤和含量的相關標籤標準。消費院提醒，如果產品標示「已完成皮膚刺激測試」，請選擇帶有低敏標籤的產品。

至於環境影響方面，根據《包裝材料及結構等級標識標準》（環境部公告第2023-46號），在產品包裝材料的可回收性評級中，有5款產品被評為「優秀」。所有產品亦均符合《單獨排放標識指南》（環境部公告第2024-170號）相關標準，沒有檢測出殘留在環境中或在生物體中累積的有害物質環矽氧烷（D4、D5）。

洗面奶推薦2024︱3款性價比最高

最後在產品性價比方面，消費院發現，不同產品每10毫升的價格相差最多達2倍。其中，「Nature Republic Snail Solution Foam Cleanser」最便宜，為667韓元；「Manyo Factory 深層毛孔潔面蘇打泡沫」則最貴，為1333韓元，是「Nature Republic」價格的兩倍。

考慮到產品價格和清潔力表現，韓國消費院最終推薦「Happy Bath Micro Micellar Deep Cleansing Foam」、「SHISEIDO SENKA專科保濕洗顏泡泡洗面奶」及「innisfree 火山泥毛孔調理潔面乳」為性價比最高的產品。

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