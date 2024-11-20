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防癌食物｜55歲女患肺腺癌吃1種菜5年無復發　醫生解構「最強蔬菜」8大神奇功效【一文睇清防癌食物清單】

保健美顏

發布時間： 2024/11/20 13:29

最後更新： 2024/11/20 17:31

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【防癌食物／抗癌食物／肺腺癌／高血壓】每天食「最強蔬菜」可媲美靈丹妙藥！台灣一名55歲女子患肺腺癌，本身有家族病史的她怕復發，遂聽從醫囑，每天必吃1種蔬菜，5年來毫無復發跡象！有醫生指出，這種堪稱「最強抗癌菜」除了防癌抗癌，還能夠為身體帶來8大好處，越食越健康！

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抗癌蔬菜｜久咳不癒 檢查揭患肺腺癌

台灣腎臟科醫生洪永祥在當地健康節目《健康好生活》中分享，一名55歲患有高血壓的女病人，每3個月就會覆診一次追蹤病情。直到最近一次來覆診，她提出要求照肺檢查，指自己已持續咳嗽半年。該名女病人續指，她父親是因為肺腺癌病逝，怕自己會同樣有罹癌風險。

洪永祥將女病人轉介到胸腔科做電腦素描檢查，果然發現右肺上葉發現一顆0.7厘米結節，懷疑是惡性腫瘤，安全起見建議做手術切除。

抗癌蔬菜｜每天食十字花科蔬菜 癌症5年無復發

術後，女病人需要每半年覆診一次追蹤腫瘤情況，至少要5年確保無復發才算是痊癒。女病人擔心癌症復發，洪永祥建議她可以多攝取三類食物：蔥薑蒜辣椒、五顏六色的蔬果、十字花科蔬菜。女病人按照醫囑，每日攝入大量十字花科蔬菜，如西蘭花、白蘿蔔、高麗菜等。5年過去，女病人的肺腺癌無復發跡象，且體重和血壓也有所下降，「連血壓藥都不用吃」，整體健康狀況明顯提升。

抗癌蔬菜｜醫生推薦每日必食 有8大好處

洪永祥解釋，十字花科蔬菜含有「硫代葡萄糖苷」，有助防癌抗癌。這種成分是一種很強的抗氧化劑，一經人體代謝後，便會轉化為具有抗癌性質的「異硫氰酸酯」或「葡萄硫素」。洪永祥推薦將這類蔬菜納入日常飲食，指出十字花科蔬菜還有以下8大好處：

  • 防癌抗癌
  • 降低心血管疾病風險
  • 預防骨質疏鬆：深綠色蔬菜鈣含量高
  • 保護視力：含葉黃素
  • 保護腸胃道：膳食纖維含量高
  • 抗發炎
  • 抗衰老
  • 穩定血糖

抗癌蔬菜｜營養師推薦「抗癌3寶」

除了十字花科蔬菜外，洪永祥亦有提及天然辛香料都有防癌作用。台灣營養師劉怡里曾在個人Facebook專頁發文，指出天然辛香料中的薑、蔥及蒜是「抗癌3寶」，平日多吃有助抗癌及抗疲勞，而它們又各自具有不同功能。

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1. 蔥

劉怡里指，蔥含有硒，除了能夠降低胃液內的亞硝酸鹽含量、預防胃癌，亦可幫助合成具有抗氧化作用的麩胱甘肽。此外，蔥的氣味能降低人體內的氧化壓力，幫助代謝有害物質，同時還有抗菌、抗發炎、舒張血管、維持腸道內好的菌群等功效。

2. 薑

薑含有薑辣素及薑醇等營養素，前者有抗發炎和抗氧化的功能，有助於抑制腫瘤生成，而後者就曾有研究發現可抑制癌細胞轉移。目前市面上的薑種類大致上可分為子薑、老薑和甘薑，其中老薑的薑辣素會比子薑更多，甘薑的外皮則較為粗厚，通常會搭配中藥材一同煎煮。

3. 蒜頭

蒜頭中含有蒜素和類黃酮，具有防止腫瘤增生的功能，可抑制致癌物亞硝胺，還能夠增強免疫力，對胃癌、大腸癌等癌症皆有預防作用。劉怡里又分享蒜頭最有效的2種吃法，分別為生吃及將其浸泡在橄欖油中，並引述研究，指出將蒜頭保存在橄欖油中可增強植化素功能。

另外，食用蒜頭前亦可將其切開並靜置10至15分鐘，蒜頭便會產生蒜素，抗癌效果更佳。

抗癌蔬菜｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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同場加映：護心食物一覽+高血壓生活建議

癌症雖然是嚴重疾病，但慢性病亦不容忽視。長期高血壓對於心血管負荷很大，以下是10種護心食物和5大高血壓生活建議：

10種護心食物

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5大高血壓生活建議

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