爸媽心聲｜港爸嘆父母唔易做婚後出現3大煩惱　遭網民一語道破：咁係你窮！

▲ 為人父母甚艱難！妻港爸嘆結婚生仔後出現3大煩惱，你又點睇？

【爸媽心聲/父母唔易做】做父母從來都不是一件易事，尤其在香港這個物價高昂的城市，所以常說生仔容易教仔難，一名港爸早前在討論區大呻結婚生小朋友後才出現的3大煩惱，認為在香港做合格的父母真的很難，豈料言論遭網民逐點擊破！

港爸在討論區以「結完婚先明嘅煩惱」爲題，列出3個自己結婚生子後才浮現的煩惱。

父母唔易做｜1.耗盡精神和時間

港爸表示現在與朋友聚會，沒有可能晚點回家，而且由以前一個月一次，婚後變一季一次，生小朋友後更跟朋友變為純網友關係；他又指自己完成工作已經十時半，感到虛脫才開始陪老婆、幫小朋友對功課，最令他不解的是，不少人認爲小朋友成長只得一次，做父母不要缺席，所以他反駁：「唔講以為食飯、屋企開支、水電煤、之後學費、興趣班全部唔洗（使）錢」。

父母唔易做｜2.有私家車才方便

港爸指小朋友未懂事之前，都不想帶他乘坐交通工具，擔心會失禮和影響到其他人，因為小朋友發脾氣的原因並不能用正常邏輯理解，他謂：「小朋友一喊就要用盡全力去嗌爆喉嚨」，每當小朋友發脾氣都會引起其他乘客的目光注視，被當成是大陸人，因而令他覺得有車去哪裏都會方便很多，也不會失禮。

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父母唔易做｜3.香港愈來愈悶

他認為香港生活愈見苦悶，商場都是清一色同類型的店鋪，就算一個月去一次迪士尼已經玩得十分煩厭，小朋友對園內設施已熟悉到不得了，又表示茶果嶺公園已經是他覺得最適合小朋友放電的地方，並謂：「唔好話細路，連我都開始覺得冇乜地方好去。」

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父母唔易做｜網民逐點反駁：咁係你窮

帖文一出，隨即引起網友熱烈認論，雖然也有為人父母者表示認同，但大部份網民都認為港爸的問題是出於「無錢唔好生仔」，因為第1、2個煩惱都是可以用錢銀解決，只要花錢請個工人，私人時間就會多一點；至於有私家車才方便，網民指的士或Uber已可解決9成煩惱。

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網民更直斥港爸：「其實做過人父母都知小朋友發爛渣係毫無理由，你想有車係因為你覺得醜，但邊個細路未試過公眾發脾氣（包括你自己），你自己盡量冷靜叫佢calm down（冷靜），佢仲係發癲就帶佢去少人的地方同佢講道理，由佢喊飽先繼續行程，做父母面皮一定要厚，你只要有比其他人覺得你已經盡晒力，冇人會公審你。」

對於「香港愈來愈悶」這個煩惱，網民就表示：「咁係咁架（㗎）啦，我地（哋）細個都係個個月去一次濕地公園，又謂：「樓主講嘅煩惱似係唔生仔就減少九成，同結婚關係唔大，邊個話結左一定要生？」最後得出一個總結：「咁係你窮！」

資料來源：連登討論區

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