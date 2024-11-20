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黎智英案丨今早續審　黎智英出庭自辯

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2024/11/20 12:25

最後更新： 2024/11/20 15:59

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黎智英案今早續審。（資料圖片）

【黎智英 / 國安法】傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力被控違反《港區國安法》今日（11月20日）續審，黎智英出庭自辯。

黎智英由囚車押送到西九龍法院外，反恐特勤隊在門外戒備，警方繼續在法院門外行人路架設圍欄預留給排隊的公眾，並安排大批警員近距離戒備和搜查駛經法院的私家車。

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黎智英案是本港首宗串謀勾結外國勢力案，今年7月被裁定三項控罪，表證成立，包括一項串謀刊印、發布煽動刊物罪，及兩項串謀勾結外國勢力罪。

開庭後，黎智英親自作供，預計需時15日，由辯方大律師關文渭進行主問。黎智英在代表律師引導下，以英語作供，提及自己1980年成立時裝品牌，至1989年出售，同年創辦壹傳媒，他表示當時覺得六四之後是參與傳播訊息的好機會，認為知道的資訊愈多便愈自由，並否認自己是政治人物。

5年後再創辦《蘋果日報》，他指屬於傳媒業務擴張期，並表示《蘋果》有一定核心價值，包括法治、民主、言論及集會自由等。他強調《蘋果》沒有編採政策，亦反對暴力，亦從不允許員工或報紙提及或鼓吹港獨，不容許報章的寫手有港獨主張。

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