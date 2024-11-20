9胞胎︱打排卵針致懷9胞胎　25歲孕婦身體虛弱決定減剩2胎

▲ 9胞胎媽媽因為身體虛弱，決定減胎。

【懷孕/多胞胎/排卵藥/減胎】不少女性希望婚後都生兒育女，完成做媽媽的心願，江西南昌一名25歲孕婦婚後1年未能懷孕，檢查後發現子宮內有多個囊腫且有子宮內膜息肉，不易懷孕，遂注射促排卵藥物，豈料懷上了9胞胎，由於身體過於虛弱，所以聽從醫生建議減剩2胎。

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這名孕婦姓侯，今年10月初，侯女士注射促排卵藥物，10月底成功懷孕，照超聲波結果顯示宮腔內有9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動。

她早前在社文網前稱「因懷九胞胎身體比較虛弱，就調養了幾天，已確定明天18號進行減胎手術，願手術一切順利，望這個數字能帶來好運」。

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據內媒《紅星新聞》報道，侯女士就診醫院主任醫師介紹，生殖醫學中促排卵治療的目標是單胎妊娠，出現九胞胎是意外，不是常態。由於促排卵懷孕多胎對產婦和胎兒都會帶來風險，下一步要減胎治療，多學科將共同會診討論執行方案，

看孕婦的意願決定保留幾個，最多保留兩個。

9胞胎︱丈夫:只能輸營養液保胎

侯女士的丈夫表示，考慮到妻子的健康和撫養孩子的經濟成本，決定減胎。「每天看著老婆吃不下東西就心裏痛，連說話都沒力氣了，這半月裏沒有補充營養，只能住院輸營養液保胎了」。

影響精子質量的因素:

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9胞胎︱減胎手術分兩次進行

不過減胎手術都要分兩次進行，其發布的圖片顯示，患者九胎妊娠，若一次性減去7個胚胎，術後保留的胎兒流產風險較高，減胎術建議分兩次進行。第一次減去四個胚胎，四天後再行第二次減胎，減去三個胚胎。第二次減胎前需覆查，結果正常後再進行第二次減胎，如果有感染需抗感染後，覆查正常才能再次手術。

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