醫學奇蹟｜男子跳水頸椎骨折半身癱瘓　大腦植入AI晶片重新恢復活動能力

▲ 美國一名47歲男子跳水，導致頸椎骨折半身癱瘓，經大腦植入AI晶片後，重新恢復活動能力。

【晶片／癱瘓／科研】殘疾人士新希望！美國一名男子因跳水跌斷頸骨，導致胸部以下完全癱瘓，2023年他接受了AI微晶片植入手術，透過晶片AI讀取腦電波、將意念轉化為行動，成功恢復活動及觸覺能力，如今已能獨力將一杯茶舉到嘴邊。

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綜合外媒及《FOX NEWS》報道，47歲美國男子Keith Thomas過去住在長島，並且於華爾街擔任交易員，2020年於朋友家中游泳池跳水，不慎跳落淺水區和深水區之間，撞中池底導致頸部骨折，胸部以下位置不幸全部癱瘓。

醫學突破｜大腦植入人工晶片 助讀取腦電波重建訊號

Keith坦言，當時被直升機送往醫院後，便開始漫長的治療過程，惟他的手臂最終亦僅可移動一吋。直到2023年，他於紐約諾斯威爾健康中心（Northwell Health）范斯坦醫學研究所（The Feinstein Institutes for Medical Research）進行了一場15小時的手術，將5個人工晶片植入大腦負責運動及控制觸覺的區域。

神經外科醫生Dr. Ashesh Mehta指出，這種名為「雙神經旁路」的設備有助重建受損大腦及身體之間的路由信號：

這些晶片會連接到他頭骨中的兩個端口，這些端口則會連接到AI智能系統，幫助讀取Keith腦電波。

醫學突破｜術後重新感受到觸摸 可獨力舉起一杯茶

術後數月，Keith便成功感受到妹妹的觸摸，之後他定期返回實驗室進行監測及試驗，手臂漸漸開始有力，隨著手臂力量及觸覺恢復，如今他已經可以靠自己成功舉起一杯茶到嘴邊，並且感受到其觸感，令研究團隊備受鼓舞。

Keith坦言一路見證身體變化，感到非常難以置信，期望之後可以在無人幫助之下，由自己駕駛電動輪椅。

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醫學突破｜盼新技術未來可改變多種疾病治療

目前Keith胸部以下受傷位置開始逐漸恢復感知，意味著Keith大腦、身體及脊髓正在重新學習如何再次協同工作，身體間的連結亦漸漸加強。

Dr. Ashesh Mehta認為人工智能對於癱瘓患者的治療上具有巨大潛力，之後將會持續監測Keith進展，研究又已獲擴大臨床試驗批准，目前已開始尋找新的參與者，期望這種人工智慧與腦機介面技術相結合的技術，未來可徹底改變癱瘓或其他疾病的治療：

希望有一天可利用這項技術，可有助癱瘓患者恢復更多身體功能，並過上更獨立的生活。

醫學突破｜網民大讚：科技本該如此使用

消息一出，不少網民大讚相關研究造福人群，認為才是科技應該使用的地方：

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運動技巧｜6大運動安全要點

本港衛生署衛生防護中心提醒市民，做運動時要注意6大安全要點，避免發生意外。

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資料來源：FOX NEWS

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