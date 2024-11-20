黃翠如懷孕｜蕭正楠經歷太太小產變緊張大師　準爸爸揭每天跟翠如做1件事保安心

▲ 黃翠如日前公佈懷孕喜訊，老公蕭正楠首度回應事件。

【黃翠如懷孕/蕭正楠/懷孕】43歲黃翠如跟蕭正楠結婚6年，日前黃翠如於社交網公佈懷孕喜訊，自揭早年曾歷流產，孩子得來不易，丈夫蕭正楠昨日受訪時坦言心情忐忑，這位準奶爸頓變緊張大師。

蕭正楠昨日（11月19日）現身《萬千星輝賀台慶》，他接受媒體訪問稱經歷上次的「失去」，由希望再懷孕到抱隋緣心態，突然之間收到這份「禮物」，他特別喜出望外。

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黃翠如懷孕｜公佈有喜前「詢問」BB

黃翠如亦待胎兒穩定才公佈喜訊，她說：「上次嘅經歷（流產）令到我每一日都好忐忑，又開心又擔心，我唔想件事再一次發生，係好傷心的事，我哋用好長嘅時間行返出來。」公佈喜訊前，蕭正楠自爆事前徵求BB的「意見」，他說：

嗰次我摸住佢個肚，然後說：『嗱，我哋真係ready將你哋介紹出去啦，你ready未先？如果ready你踢我一腳啦』，跟住佢用最大力踢咗我一次，我隻手都彈咗一下。

蕭正楠說翠如心情很好，只因BB給予她很大的力量，惟兩口子都好著緊BB，他說：「每天都check住佢踢咗我哋幾多次呢？成日多啲跟佢傾偈。」

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黃翠如懷孕｜盡量避免做辛苦動作

說到預產期，蕭正楠說BB將於明年出世，由於翠如是高齡產婦，故飲食方面要控制，某次翠如吃得太飽至嘔，故盡量少吃多餐：「我負責包辨三餐，佢喜歡吃不同種類的食物，我盡量煮不同的款式。」

蕭正楠可說全天候照顧太太，「即使踎低執嘢我都唔想，我話你有咩想要想攞或許想清潔，你同我講，我即做。」

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黃翠如懷孕｜婚後屢傳懷孕

2018年，黃翠如跟蕭正楠於無綫台慶頒獎禮上宣布已成婚，翌年5月，二人在峇里補辦婚宴，今年是兩人結婚6周年。

婚後二人一直甜蜜，不過亦經歷過低潮期，2021年，黃翠如缺席所有主演劇集《七公主》的宣傳活動，更於IG上載葉子照片兼寫道：「再見！」其後翠如解釋是「私人的悼念」。

2個月後黃翠如沉澱過後，貼出與蕭正楠的合照並留言：「走了一個大圈，找回我的電池」，而早前翠如發佈的短片，亦重現那塊「小葉子」，似乎是悼念失去的BB。

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