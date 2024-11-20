  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:46

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃翠如懷孕｜蕭正楠經歷太太小產變緊張大師　準爸爸揭每天跟翠如做1件事保安心

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/11/20 14:20

最後更新： 2024/11/20 14:22

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

黃翠如日前公佈懷孕喜訊，老公蕭正楠首度回應事件。

【黃翠如懷孕/蕭正楠/懷孕】43歲黃翠如跟蕭正楠結婚6年，日前黃翠如於社交網公佈懷孕喜訊，自揭早年曾歷流產，孩子得來不易，丈夫蕭正楠昨日受訪時坦言心情忐忑，這位準奶爸頓變緊張大師。

蕭正楠昨日（11月19日）現身《萬千星輝賀台慶》，他接受媒體訪問稱經歷上次的「失去」，由希望再懷孕到抱隋緣心態，突然之間收到這份「禮物」，他特別喜出望外。

最新影片：

童學園
校長專訪︱可立中學育才興學55年啟發學生潛能　校長：沉浸式英語語境加強能力與信心

黃翠如懷孕｜公佈有喜前「詢問」BB

黃翠如亦待胎兒穩定才公佈喜訊，她說：「上次嘅經歷（流產）令到我每一日都好忐忑，又開心又擔心，我唔想件事再一次發生，係好傷心的事，我哋用好長嘅時間行返出來。」公佈喜訊前，蕭正楠自爆事前徵求BB的「意見」，他說：

嗰次我摸住佢個肚，然後說：『嗱，我哋真係ready將你哋介紹出去啦，你ready未先？如果ready你踢我一腳啦』，跟住佢用最大力踢咗我一次，我隻手都彈咗一下。

蕭正楠說翠如心情很好，只因BB給予她很大的力量，惟兩口子都好著緊BB，他說：「每天都check住佢踢咗我哋幾多次呢？成日多啲跟佢傾偈。」

點擊圖片放大
+4
+3

黃翠如懷孕｜盡量避免做辛苦動作

說到預產期，蕭正楠說BB將於明年出世，由於翠如是高齡產婦，故飲食方面要控制，某次翠如吃得太飽至嘔，故盡量少吃多餐：「我負責包辨三餐，佢喜歡吃不同種類的食物，我盡量煮不同的款式。」

蕭正楠可說全天候照顧太太，「即使踎低執嘢我都唔想，我話你有咩想要想攞或許想清潔，你同我講，我即做。」

點擊圖片放大
+6
+5

黃翠如懷孕｜婚後屢傳懷孕

2018年，黃翠如跟蕭正楠於無綫台慶頒獎禮上宣布已成婚，翌年5月，二人在峇里補辦婚宴，今年是兩人結婚6周年。

婚後二人一直甜蜜，不過亦經歷過低潮期，2021年，黃翠如缺席所有主演劇集《七公主》的宣傳活動，更於IG上載葉子照片兼寫道：「再見！」其後翠如解釋是「私人的悼念」。

2個月後黃翠如沉澱過後，貼出與蕭正楠的合照並留言：「走了一個大圈，找回我的電池」，而早前翠如發佈的短片，亦重現那塊「小葉子」，似乎是悼念失去的BB。

相關報道：

勇敢媽媽｜黃翠如曾痛失BB含淚宣布再懷孕　盤點走出小產陰霾成功懷孕女星

黃翠如懷孕｜黃翠如淚流滿面宣布懷孕　首透露曾歷小產走出陰霾：感恩又忐忑

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【藝人義賣】黃翠如李佳芯藝術作品慈善義賣　為支援殘疾人士復康經費籌款【內附連結】
13:39 2021/04/12
【藝人義賣】黃翠如李佳芯藝術作品慈善義賣　為支援殘疾人士復康經費籌款【內附連結】
黃翠如疑懷孕｜黃翠如包到冚現身內地直播帶貨　著鬆身衫加1舉動更添孕味
13:29 2024/11/01
黃翠如疑懷孕｜黃翠如包到冚現身內地直播帶貨　著鬆身衫加1舉動更添孕味
星級夫婦｜黃翠如著平底鞋鬆身衫遮肚疑有喜　蕭正楠爆愛妻口味突變：佢原本不吃辣
17:38 2024/10/23
星級夫婦｜黃翠如著平底鞋鬆身衫遮肚疑有喜　蕭正楠爆愛妻口味突變：佢原本不吃辣

你可能感興趣

【藝人義賣】黃翠如李佳芯藝術作品慈善義賣　為支援殘疾人士復康經費籌款【內附連結】
13:39 2021/04/12
【藝人義賣】黃翠如李佳芯藝術作品慈善義賣　為支援殘疾人士復康經費籌款【內附連結】
黃翠如疑懷孕｜黃翠如包到冚現身內地直播帶貨　著鬆身衫加1舉動更添孕味
13:29 2024/11/01
黃翠如疑懷孕｜黃翠如包到冚現身內地直播帶貨　著鬆身衫加1舉動更添孕味
星級夫婦｜黃翠如著平底鞋鬆身衫遮肚疑有喜　蕭正楠爆愛妻口味突變：佢原本不吃辣
17:38 2024/10/23
星級夫婦｜黃翠如著平底鞋鬆身衫遮肚疑有喜　蕭正楠爆愛妻口味突變：佢原本不吃辣
新手爸媽 家庭關係 懷孕 蕭正楠 黃翠如 娛樂人物職業

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留