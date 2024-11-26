抗流感｜冬季流感高峰期殺到　中醫師教3款湯水適合一家大細3個穴位助未病先防

▲ 中醫師推介3款湯水及3穴位助抗流感。

【流感/流感高峰/預防】每逢轉季，經常在公共交通工具上遇到身邊人打噴嚏和咳嗽?擔心自己一無佩戴口罩就中招？踏入年末，冬季流感高峰期即將來臨。兒童、長者、孕婦、及長期病患者屬高危人士，感染流感容易引致嚴重併發症如肺炎、腦炎等。為了保護自己和身邊至親，在病毒來襲之前未雨綢繆，中醫師推介數款湯水穴位增強體質。

「正氣存內，邪不可干；邪之所湊，其氣必虛」——《黃帝內經‧素問》

流行性感冒是感染流感病毒引起的急性上呼吸道疾病。本港流感高峰期一般是在每年的冬季1-3月及夏季7-8月。從中醫學的角度而言，「邪氣」即是細菌、病毒，「正氣」等於人體免疫力。當身體正氣不足，抵抗邪氣的能力減弱，邪氣乘虛而入，侵入人體而發病。相反，當身體正氣充足於體內，邪氣無法干擾人體。

流感高峰︱充分休息飲食清淡 切忌胡亂服藥

流感患者需要充分休息。盡量飲食清淡，避免進食生冷寒涼、油膩煎炸。保持室內空氣流通，避免去人多擠逼的公眾地方。密切觀察患者病情變化，尤其是長者、兒童及長期病患者等高危人士，如出現持續高熱不退、呼吸困難、胸痛、神志改變、嚴重嘔吐與腹瀉等必須盡快求醫。當出現流感症狀時切勿自行胡亂服藥，及早求醫才是最佳治療方法。

流感高峰︱三款湯水推薦 補養正氣

增強抵抗力︱黨參北芪淮山雞湯

▲ 黨參北芪淮山雞湯。

黨參1兩、北芪1兩、陳皮3片、淮山1兩、麥冬半兩、杞子半兩、紅棗5粒、雞1隻

【適合】肺脾虛弱，正氣不足，容易感冒人士，四季皆宜。

【功效】健脾益氣養血

增強抵抗力︱五指毛桃無花果粟米紅蘿蔔湯

▲ 五指毛桃無花果粟米紅蘿蔔湯。

材料:五指毛桃1兩、准山1兩、芡實1兩、薏仁1兩、紅蘿蔔1條、粟米1條、無花果3個、陳皮3片、瘦肉4兩

【適合】脾虛濕盛，大便黏膩，四肢困倦，舌苔厚膩人士，四季皆宜。

【功效】健脾祛濕

增強抵抗力︱栗子淮山杞子烏雞湯

▲ 栗子淮山杞子烏雞湯。

材料:栗子半斤、淮山1兩、蓮子1兩、南北杏半兩、蟲草花半兩、陳皮3片、杞子半兩、蜜棗3粒、竹絲雞1隻

【適合】肺脾不足，陰虛燥熱，咽乾燥咳少痰人士，秋冬尤宜。

【功效】健脾益肺，滋陰潤燥

增強抵抗力︱按壓穴位 強身健體

風池

▲ 風池。

功效：緩解頭痛、頭暈、肩頸痛。

位置：在後枕部兩側入髮際一寸的凹陷中。

按摩方式：用大拇指指腹按揉。

時間及次數：每次1-3分鐘，每天3次。

合谷

▲ 合谷。

功效：緩解頭痛、鼻塞流鼻涕、腸胃不適。

位置：位於雙手手背虎口處。

按摩方式：用大拇指指腹按揉。

時間及次數：每次1-3分鐘，每天3次。

足三里

▲ 足三里。

功效：強壯保健，舒緩腸胃不適。

位置：位於在小腿前外側，外膝眼下3寸（大約四指寬的位置）。

按摩方式：用拳頭敲打，或大拇指指腹按揉。

時間及次數：每次1-3分鐘，每天3次。

流感高峰︱預防流感增強抵抗力

日夜溫差大，或經常出入冷氣地方，氣溫急劇驟降容易患上傷風感冒。平日要注意頭部、後頸背保暖。平日適量運動，如八段錦，慢跑等。運動後身體微微出汗就好，避免大汗淋漓。保持心情舒暢，及避免熬夜。

▲ 香港註冊中醫師 歐嘉慧。

*以上建議僅供參考，服用任何中藥材或食療前應根據個體情況及先查詢註冊中醫師。

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