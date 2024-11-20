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祥賭必贏丨蔡卓妍獲劇組送現金慶生　阿Sa踢爆張繼聰笑到「扭親頸」

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2024/11/20 12:43

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《祥賭必贏》煞科，劇組特意為阿Sa慶祝生日。

由羅耀輝執導，蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、邱士縉、吳家忻（Kayan）、朱栢康、胡楓、洪嘉豪、楊偉倫、楊偲泳主演的賀歲片《祥賭必贏》日前煞科，劇組特意在片場為阿Sa提前慶祝11月22日的生日，現場充滿歡樂氣氛。

當晚，《祥賭必贏》煞科戲份於麻雀館拍攝，阿Sa、阿聰、Kayan與修哥等演員齊聚片場慶祝，劇組準備了一個獨特的生日蛋糕，配有啤牌、籌碼、麻雀及金幣等賀歲元素，並藏有寓意「大紅大紫」的現金驚喜。

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《祥賭必贏》劇組特意提早為阿Sa慶祝生日。

祥賭必贏丨阿Sa難捨開工歡樂時光

阿Sa邊揭生日牌，邊拉出一張張紅色和紫色大鈔，驚喜萬分地說：「現金啊，係現金啊，我第一次收咁嘅蛋糕呀！好鍾意個蛋糕啊，鍾意個餡呀，哈哈！」阿聰更帶領劇組高唱生日歌，阿Sa搞笑接唱「Happy Birthday to me」，場面熱鬧非常。

電影轉眼拍攝1個月，來到煞科日阿聰難捨開工歡樂時光，每日都跟大家即興創作爆笑橋段：「我哋今日就煞科啦，我覺得成個過程係超開心，亦都非常之愉快。我希望將呢個快樂放落電影，剪接到一個好快樂嘅作品畀大家睇。」

阿Sa則表示：「好耐未試過拍一套戲個過程係咁開心，每一日都好期待返工，可以同大家玩啊，一齊創作更加多好好笑嘅情景同埋人物。我覺得太正喇，有少少唔捨得。」

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祥賭必贏丨阿聰笑到扭傷頸

首次參演賀歲片的Kayan笑言：「今次係我第一次同咁多前輩合作啦，超緊張同埋超開心，感受喜劇嗰種好即場發揮嘅魔力，跟住同埋好耐未試過笑到嘎嘎嘎。」

阿Sa更爆料阿聰拍戲笑到扭傷頸，阿聰補充：「朱康笑到話第日起身周身痛，拍咗武打片咁，拍到腹肌痛啊真係！」修哥亦分享拍攝感受：「今次好高興能夠同幾位後輩合作，非常非常之開心，雖然係煞科，但係都唔捨得㗎，希望呢套戲叫好叫座。」

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